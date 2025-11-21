El tribunal de Río Negro resolvió el sobreseimiento definitivo de un hombre acusado de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, luego de verificar que cumplió con todas las obligaciones impuestas en la suspensión de juicio a prueba dictada en febrero de 2024.

Según la investigación de la Fiscalía de Río Negro, el hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2022 en un departamento de alquiler turístico de San Carlos de Bariloche, donde el imputado discutió con su expareja y le aplicó un cabezazo que le provocó una fractura de nariz, un corte con sangrado intenso y una recuperación superior a un mes.

Cómo fue la agresión

Durante el traslado al centro médico, el hombre le pidió a la víctima que mintiera sobre lo sucedido, según consta en el expediente. La acusación incluyó la intervención de la Policía de Río Negro, el Sanatorio local y los organismos de salud que atendieron a la mujer.

Los fundamentos del tribunal

La fiscalía y la defensa coincidieron en que el imputado no tenía antecedentes penales y había cumplido estrictamente con las pautas judiciales. Con base en ello, el tribunal aplicó los artículos correspondientes del Código Penal y del Código Procesal Penal para declarar extinguida la acción penal.

Notificación a organismos

La resolución fue comunicada a la Policía de Río Negro, al Registro Nacional de Reincidencia y a las áreas de seguridad provinciales, según establece el procedimiento para este tipo de resoluciones.