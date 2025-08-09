Yuyito González reveló cómo cambió su vida luego de separarse de Javier Milei

Amalia “Yuyito” González vive un presente renovado y, según confesó, este segundo tramo del año la encuentra con energías distintas. Después de un comienzo marcado por su separación del presidente Javier Milei, la conductora asegura que logró reencontrarse con su rutina, sus proyectos y su esencia, dejando atrás el revuelo mediático que la acompañó en los últimos meses.

En diálogo con Puro Show, Yuyito reconoció que la primera mitad del año fue intensa, pero que su filosofía de vida siempre la lleva a mirar hacia adelante. “Estoy contentísima con el programa, me divierto un montón y arranco la mañana con toda la energía”, comentó, destacando que su trabajo en televisión es una de las principales fuentes de su bienestar.

Uno de los cambios más importantes que siente en este momento es la tranquilidad de estar fuera del ojo de la tormenta. “Estoy lejos de la polémica. ¡Qué lindo! Es otra vida”, expresó, dejando en claro que disfruta de la calma y de poder retomar una relación cordial con la prensa, algo que para ella es fundamental.

Si bien su buen ánimo podría asociarse con el cierre de su relación, Yuyito aclaró que su felicidad no depende de su estado civil. “Me siento muy bien, pero no es comparado con nada anterior. Estoy felizmente soltera, como estuve felizmente en pareja. Es una actitud hacia la vida”, señaló, reafirmando que su optimismo es parte de su personalidad.

Aun así, no dudó en decir que, para ella, la vida en pareja tiene un encanto especial. “Siempre pienso que en pareja es mejor”, admitió. Sobre su vínculo con Javier Milei, fue tajante: mantienen una buena comunicación, aunque no hay planes de reconciliación en el horizonte.

En cuanto a los rumores sobre una supuesta nueva pareja del presidente, Yuyito prefirió no ahondar en el tema. “Yo ya no pienso para atrás. Lo que tiene que ver conmigo, yo estoy feliz. Tengo una buena relación no solo con Javier, también con Coppola y con el padre de mis mellizos. Es mi estilo, soy una muy buena ex”, afirmó entre risas.

Con su característico sentido del humor, agregó que como novia es aún mejor. Y mientras disfruta de este presente, no descarta lo que pueda depararle el futuro. Por ahora, su foco está puesto en su trabajo, en su familia y en seguir cultivando la serenidad que tanto valora.

Para Yuyito González, la separación fue un punto de inflexión que la llevó a reconectar con lo que más la hace feliz: la libertad, el buen trato y el disfrute pleno de cada día.