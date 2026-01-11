Otra vez el nombre de Wanda Nara quedó envuelto en rumores sentimentales. Esta vez, las versiones no apuntaron a su reciente separación ni a idas y vueltas del pasado, sino a un supuesto vínculo con un empresario casado, una historia que comenzó a circular con fuerza y que rápidamente generó revuelo.

La información se conoció a través de Fede Flowers, quien aseguró que el presunto acercamiento habría ocurrido durante un viaje de Wanda Nara a Salta el año pasado. Según relató en Los profesionales de siempre, el vínculo se habría dado en un contexto laboral y social muy concreto, y no como un encuentro casual.

Al exponer la versión, el panelista fue categórico al marcar que se trataba de un dato que venía siguiendo desde hacía tiempo. “Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos desde noviembre”, afirmó al aire, reforzando la idea de que no se trataba de un rumor reciente ni improvisado.

Flowers también detalló el supuesto escenario donde se habría dado el acercamiento: “En noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas. A partir de ese momento, a mí me empieza a llegar información del entorno... y de la esposa de él (Sofía)”, agregó, apuntando a una trama que incluía versiones internas y conflictos posteriores.

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. Lejos de dejar pasar el tema, la empresaria salió a desmentirlo de manera directa y contundente. A través de un mensaje público, negó de plano cualquier romance y lanzó una advertencia clara: “¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado (ya estaba con Migueles)”.

La respuesta buscó cerrar cualquier especulación y dejó en claro que, según su versión, el viaje tuvo un carácter estrictamente laboral y estuvo lejos de cualquier situación romántica. Sin embargo, la polémica no se apagó ahí.

Lejos de retroceder, Fede Flowers volvió a pronunciarse, esta vez desde su cuenta de X, donde amplió la información que decía manejar. En ese descargo sostuvo: “Yo hablé con las partes involucradas. La información que aporté la tengo desde fines de noviembre. El detalle es que él es casado y cuando pasó lo de Wanda la pareja tuvo una gran pelea. Todo sale del entorno de las mujeres que estaban en esa mesa y en la fiesta. Evento al que él le habría pedido a su esposa que no fuera y fue así. Esa noche habrían tenido ese encuentro con Nara”.

Así, el rumor quedó planteado en dos versiones opuestas: la negación tajante de Wanda Nara y la insistencia del periodista en sostener su información. Por ahora, no hay confirmaciones ni pruebas públicas que respalden el supuesto romance, pero el cruce volvió a instalar a la empresaria en el centro de la conversación mediática.

Entre desmentidas, advertencias legales y versiones que se contradicen, el supuesto vínculo quedó envuelto en intriga. Una historia que, al menos por ahora, tiene una sola certeza: Wanda eligió salir a hablar y descartar de plano cualquier nuevo amor.