Este domingo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con encuentros que se jugarán en Cipolletti, General Roca, Villalonga y Río Gallegos.

A partir de las 18.30 en Naciones Unidas y 15 Bis en Cipolletti, La Amistad recibirá a San Patricio de El Chañar, el equipo cipoleño se impuso 2 a 1 en la ida como visitante. Los dirigidos por el mendocino Alfredo Tizza ganaron en El Chañar con goles de Diego Martínez, en su debut y el marplatense Yoel Juárez, de penal. El descuento fue de Pablo Figueroa en un tanto que dejó la serie abierta. Con arbitraje de una cuaterna de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, juez principal, Danilo Ariel Viola, asistentes, Rodrigo Moreno y Jonathan Balda y cuarto árbitro: Agustín Linares.

En el Luis Maiolino del barrio Quintú Panal en General Roca desde las 19 se medirán, Deportivo Roca ante Atlético Regina, en choque de equipos de la Liga Deportiva Confluencia, con colegiados de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), con Ulises Jerónimo como árbitro principal, serán jueces de línea, Martín Molina y Nelson Martín Garrido y cuarto árbitro, Lautaro Tomás Fonseca. La ida en cancha del Albo fue empate 1 a 1. "El Naranja" abrió el marcador con un cabezazo del bahiense Santiago Villalba, reciente refuerzo, y los de La Perla del Valle alcanzaron la igualdad, también de cabeza por intermedio de Facundo Acuña.

Foto Facebook de Daniel Néstares

Para este cruce, el Naranja podrá contar nuevamente con Luciano Roberti que cumplió la fecha de suspensión. Vale recordar que en estas series no hay regla diferencial para los goles de visitante y si el resultado global termina igualado se define directamente por penales.

Patagonia Sur

Las otras dos llaves de la zona patagónica también se definirán el domingo. Deportivo Villalonga recibirá a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, en la ida ganó 3 a 0 El Lobo, en La Madriguera del barrio de 9 de Julio en la ciudad del sur chubutense, a las 18 con el control de los bahienses Facundo Nahuel Altuna de árbitro, líneas Franco Páez y Juan Manuel Vega y cuarto árbitro: Franco Yatzky, todos de la Liga del Sur.

El restante cruce será en la capital de Santa Cruz, Boxing de Río Gallegos ante Camioneros de Río Grande, serie abierta, ya que en la ida igualaron 1 a 1, Diego Maximiliano Álvarez de Trelew como juez principal, Lautaro Ezequiel Carro y Santiago Van Dick, como líneas y cuarto árbitro, Caleb Josué Braco, todos de la Liga del Valle del Chubut.

