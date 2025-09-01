La salud de Christian Sancho preocupó a sus seguidores luego de que su pareja, Celeste Muriega, compartiera una foto del actor en una camilla de hospital, conectado a un suero. La imagen fue acompañada por una frase que intentó restar gravedad al cuadro: “Hubo parada técnica”, junto a un emoji, sin especificar el motivo de la atención médica.

Muriega brindó detalles sobre el estado de Sancho: “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”. Según explicó, el actor fue estabilizado en el sanatorio y se recuperó completamente tras el tratamiento.

La modelo también señaló las posibles causas que originaron este episodio: “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

Por la noche, Christian Sancho transmitió tranquilidad a sus seguidores al anunciar que le dieron el alta médica. En un mensaje de agradecimiento, destacó el acompañamiento del personal sanitario y de su pareja durante el proceso.

El actor expresó: "A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré qué me pasó pero solo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar! Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento Que Gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS".