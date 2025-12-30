Con el cierre de 2025, Spotify reveló cuáles fueron las canciones más escuchadas en Argentina durante el año, un ranking que confirma el dominio del trap, el pop urbano y las colaboraciones entre artistas consagrados y nuevas figuras. El listado funciona como una radiografía del consumo musical local y deja en claro que las plataformas digitales siguen marcando el ritmo de lo que suena a diario.

A lo largo del año, los feats y los cruces de estilos lograron una mayor permanencia en los rankings, impulsados por lanzamientos estratégicos y una fuerte presencia en playlists virales. La música urbana volvió a ser protagonista, con producciones pensadas para el streaming y una audiencia que responde con millones de reproducciones.

El ranking oficial difundido por Spotify Argentina combina artistas locales e internacionales, con una clara predominancia de sonidos urbanos y propuestas que dominaron el consumo musical en el país. Estas fueron las 10 canciones más escuchadas en Argentina en 2025:

Tu jardín con enanitos (con Max Carra y Valen) – Roze Oficial

Cuando No Era Cantante (con Yung Beef) – El Bogueto

La Perla (con Yahritza y Su Esencia) – Rosalía

Soy Favela – La T y La M

TU VAS SIN – Rels B

Bzrp Music Sessions, Vol. 066 – Bizarrap y Daddy Yankee

La Plena – W Sound

QLOO (con Kreamly) – Young Cister

Amor de Vago (con Malandro) – La T y La M

Niño – Milo J

Más allá del top-10, el podio fue el gran sorpresivo del año. El primer lugar quedó en manos de Roze Oficial, que junto a Max Carra y Valen logró que “Tu jardín con enanitos” se mantuviera como la canción más reproducida del año, impulsada por su melodía pegadiza y su fuerte circulación en playlists populares.

El segundo puesto fue para El Bogueto, que junto a Yung Beef consolidó uno de los hits urbanos más fuertes del año, confirmando su crecimiento dentro de la escena latina. El tercer lugar lo ocupó Rosalía, que con “La Perla” volvió a demostrar su llegada al público argentino y el impacto de los cruces entre pop, raíces latinas y sonidos actuales.

El ranking deja una conclusión clara: la música urbana y las colaboraciones siguen marcando tendencia, y todo indica que este fenómeno continuará definiendo el pulso musical en los próximos años.