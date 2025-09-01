Qué hizo Benjamín Vicuña luego de ver la foto de Mauro Icardi muy cercano a su hijo Amancio

La vida personal de los protagonistas de este triángulo mediático vuelve a estar en el centro de la escena. La China Suárez atraviesa una etapa de estabilidad en Turquía, donde comparte su día a día con Mauro Icardi. Desde allí, la actriz se muestra feliz junto a sus tres hijos y deja ver cómo se adaptan a la nueva rutina en Estambul.

En este contexto, lo que más llamó la atención fue la presencia de Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña, disfrutando de distintas actividades junto a Mauro Icardi. Una serie de imágenes recientes evidenciaron la cercanía entre el niño y el futbolista, en un clima familiar que la actriz decidió exhibir con orgullo en sus redes sociales.

La postal que se llevó todas las miradas mostró a Amancio en el estadio del club turco, alentando a Mauro Icardi con una bandera en la mano. El gesto, que muchos interpretaron como una señal de la China Suárez, dejó al descubierto la buena relación que el pequeño mantiene con la pareja de su madre, algo que inevitablemente despertó comentarios en torno a su padre biológico.

Cabe recordar que la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña está marcada por una fuerte tensión desde hace meses. Un posteo explosivo de la actriz, en el que lo había acusado duramente y que más tarde borró, profundizó un quiebre que ya parecía difícil de recomponer. Desde entonces, los acuerdos por los hijos se manejan a través de abogados, sin diálogo directo entre ambos.

Sin embargo, lo que parecía una provocación no pasó inadvertido para el actor chileno. Aunque no lo hizo de manera frontal, Vicuña encontró la forma de enviar su propio mensaje desde Buenos Aires. En su cuenta de Instagram compartió una foto junto a Beltrán, uno de los hijos que tiene con Pampita, en un gesto que fue leído como una respuesta simbólica al escenario planteado desde Turquía.

La publicación no incluyó frases ni indirectas, pero alcanzó con la imagen de padre e hijo compartiendo un momento íntimo para dejar en claro su postura. Con esa simple acción, el actor buscó reafirmar su rol paterno y mostrarse cerca de sus hijos en medio del vendaval mediático.

El contraste entre las fotos de Icardi con Amancio y la reacción de Benjamín Vicuña generó debate entre los seguidores. Mientras algunos celebraron la integración del futbolista en la vida de los hijos de su pareja, otros resaltaron la necesidad de no subestimar el lugar del padre en esta historia.

Lo cierto es que cada paso que dan los protagonistas parece ser interpretado como una estrategia en esta compleja trama familiar. Y aunque la actriz se enfoca en mostrar su nueva vida en Turquía, Vicuña eligió responder con un recurso diferente: la imagen de cercanía con otro de sus hijos, reforzando su vínculo y evitando la confrontación directa.