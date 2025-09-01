Emanuel Ortega opinó filoso contra Claudio Contardi por apelar a la condena: “Quiere que…”

Emanuel Ortega rompió el silencio y lanzó una fuerte opinión sobre el accionar de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, luego de que este decidiera apelar la condena en su contra. Para el cantante, la jugada judicial no es más que un intento desesperado por revertir una situación que ya está marcada por las pruebas y el sufrimiento de las víctimas. Sus palabras dejaron en claro el lugar de compromiso y apoyo que mantiene hacia su pareja desde que comenzó esta dura batalla legal.

El vínculo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi lleva cinco años, tiempo en el cual el artista se transformó en un sostén indispensable para la modelo. Desde la denuncia por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género, hasta las largas audiencias judiciales, Emanuel estuvo presente, acompañando cada paso con discreción pero con una firme postura en contra de cualquier intento de revictimización.

En una entrevista reciente, el músico fue tajante al analizar la apelación presentada por Contardi. “Supongo que está haciendo lo que cree que debe hacer para intentar caer bien parado. Son manotazos de ahogado”, afirmó, visibilizando la estrategia del exmarido de Julieta Prandi como un recurso que solo busca dilatar y desgastar.

Lejos de suavizar sus palabras, Emanuel Ortega fue todavía más crítico al advertir sobre el efecto de este tipo de acciones judiciales en quienes sufren violencia de género. “Esperemos que no haya muchas más instancias de apelación porque, si no, es como seguir dándole cachetazos a las víctimas”, sentenció, en un mensaje que resuena con fuerza en quienes siguen de cerca el caso.

Emanuel Ortega no solo se refirió al caso puntual de su pareja, sino que también destacó la importancia de que la Justicia escuche y acompañe a quienes se animan a denunciar. Considera que el proceso de Julieta Prandi puede servir como un ejemplo para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares y temen no ser tomadas en serio.

“Cuando una persona denuncia, hay que escucharla. Después, que se someta a las pericias que la Justicia considere, pero no hay que ningunear ni quitar la posibilidad. Si hacemos eso, le cortamos la posibilidad de hablar a la gente”, remarcó el músico, insistiendo en que el acceso a la palabra es el primer paso para garantizar justicia.

El artista dejó entrever que, aunque el camino judicial pueda ser largo y agotador, la verdad siempre se abre paso. Por eso, confía en que el fallo logrado en el juicio oral no será derribado por recursos que solo buscan dilatar lo inevitable.

De esta manera, Emanuel Ortega se posiciona no solo como pareja de Prandi, sino también como una voz firme en la defensa de las víctimas. Su acompañamiento constante y sus declaraciones públicas refuerzan la idea de que la lucha por justicia no es individual, sino colectiva, y que cada gesto de apoyo suma a derribar el silencio.