Se filtró el video de Wanda Nara con su nuevo novio

Wanda Nara volvió a sacudir las redes con un material que no pasó desapercibido: un video en el que aparece muy cerca de un hombre que no es Mauro Icardi, ni L-Gante, y que reavivó las versiones sobre su nuevo romance. La conductora de MasterChef Celebrity eligió mostrarse en un contexto íntimo, lejos de cualquier declaración, pero con una imagen que habla por sí sola.

La escena, que rápidamente se viralizó, fue grabada en lo que parece ser un boliche. Allí se la ve a Wanda Nara posando frente a un espejo, con el celular en la mano, mientras un hombre la rodea con confianza y le acaricia la cintura. Aunque en las imágenes no se distingue claramente su rostro, todas las miradas apuntan al empresario Martín Migueles, a quien hace tiempo se la vincula sentimentalmente.

Martín Migueles, conocido en el ambiente como “El Tano”, reside en Nordelta y su nombre viene circulando con fuerza en la farándula desde hace semanas. Su vínculo con Wanda ya había despertado rumores cuando ambos fueron vistos en más de una salida nocturna, pero ahora este registro audiovisual parece confirmar que entre ellos hay algo más que una amistad.

El dato que potencia la polémica es la amistad del empresario con Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, que se encuentra detenido tras una investigación judicial que lo involucra en graves acusaciones. Ese entorno cercano genera todavía más ruido alrededor del nuevo presente sentimental de la empresaria.

Lo cierto es que Wanda Nara eligió esta vez no dar explicaciones ni desmentidas. Después de que Mauro Icardi mostrara en Turquía que decidió tapar el tatuaje en alusión a ella, en un gesto simbólico que marcó el final de su historia, la mediática parece haber dado el siguiente paso y mostrar, aunque de manera indirecta, que ya tiene a otra persona en su vida.

Con su estilo habitual, Wanda Nara volvió a dejar claro que no necesita palabras para instalar un tema. Un video de apenas unos segundos bastó para encender la conversación mediática y confirmar lo que hasta hace poco era solo un rumor: dio vuelta la página y está preparada para afrontar un nuevo romance.