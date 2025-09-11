L-Gante reveló por qué rechazó a Wanda Nara cuando le propuso casamiento

El romance entre L-Gante y Wanda Nara fue uno de los más comentados de la farándula argentina. Aunque ambos siguieron caminos separados, cada declaración que surge sobre esa relación sigue despertando interés. Esta vez, el músico de cumbia 420 fue quien decidió romper el silencio y contar un episodio que hasta ahora no se conocía del todo.

El cantante estuvo como invitado en +CARAS, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri, y allí reveló que la empresaria le propuso casamiento. La confesión sorprendió, sobre todo porque días atrás ella había dado su propia versión en diálogo con Grego Rosello, asegurando que fue él quien habló de matrimonio primero.

Lejos de esquivar el tema, L-Gante aclaró que la idea de casarse sí estuvo en las conversaciones, pero que la propuesta no lo convenció. “Wanda Nara está en modo guerrillera conmigo. Le encanta tirar bombas que traccionen, y ahora te voy a tirar una real”, lanzó, fiel a su estilo frontal.

El músico explicó que lo que lo hizo dudar no fue el casamiento en sí, sino la manera en que se lo plantearon. “Si me lo dijeran de otra manera, más simple, más normal, me convencería más. Pero la forma en que se me dijo no me cerró”, detalló.

El detalle que lo descolocó, según sus palabras, fue la mezcla entre romance y ostentación. “Me dijo: ‘si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro un Ferrari’”. La propuesta, con tintes materiales, lo dejó pensando sobre lo que realmente buscaba en una relación.

“Por dentro pensé: ¿a quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”, reflexionó el referente de la cumbia 420, dejando en claro que no se siente atraído por promesas de lujo.

En ese sentido, aseguró que lo que hubiera esperado era un gesto más auténtico. “Si me decís que es por lo que vivimos juntos, por lo que recorrimos y porque estamos convencidos de que encajamos, ahí sí lo pienso. Pero sin Ferrari ni nada raro”, afirmó.

De esta manera, L-Gante puso fin a las especulaciones y reveló cómo fue realmente la propuesta de casamiento. Su relato deja en evidencia que, más allá de la exposición mediática y los lujos, él busca que las decisiones importantes estén basadas en lo genuino y en el amor verdadero.

