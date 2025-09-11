Agus Franzoni reveló la verdad sobre su romance con Gimena Accardi

El mundo del espectáculo se sacudió hace algunas semanas con el anuncio de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, un quiebre que se volvió aún más mediático cuando la actriz confesó públicamente haber sido infiel. Desde ese momento, comenzaron a circular todo tipo de especulaciones sobre la identidad del tercero en discordia, siendo Andrés Gil el nombre más mencionado en los portales y redes.

En medio del revuelo, surgieron videos de Gimena Accardi bailando animadamente con Agus Franzoni durante un viaje, lo que despertó rápidamente el interés de los medios y seguidores. La escena generó comentarios y llevó al equipo de “Puro Show” a buscar la versión del influencer sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz.

Franzoni decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido: “Obviamente me enteré de lo que dijeron. Todo surge por unos TikTok que subí con ella, bailando, pero fue en un viaje en el que también estaban Sofi Morandi y Lizardo Ponce. Tengo videos con todos”, explicó, intentando poner en contexto las imágenes que circulaban.

Agus Franzoni aseguró que la viralización de los clips solo sirvió para reavivar un tema que ya comenzaba a perder fuerza en los medios: “Cuando la llama se estaba apagando, lanzaron esto para mandar fuego de nuevo a la hoguera, pero no pasó nada”, agregó, restando dramatismo a los rumores.

Respecto a su vínculo actual con Gimena Accardi, Agus fue tajante: “Ella me parece lo más y es un bajón que se le estén inventando romances. A mí me parece hasta cómico, pero no estuve con Gime Accardi. No”. Con esta declaración buscó cerrar cualquier especulación y subrayar que su relación con la actriz es únicamente amistosa.

Los videos que motivaron la polémica fueron grabados en Estados Unidos, durante un viaje al festival Coachella junto a un grupo de influencers. En ese momento, Gimena Accardi atravesaba su crisis de pareja con Nico Vázquez, aunque todavía no había hecho pública la situación, lo que alimentó la confusión sobre su vida personal.

Las redes se llenaron de teorías, y muchos comenzaron a vincular a Agus Franzoni con el “chico random” al que la actriz se habría referido al admitir su infidelidad. Sin embargo, la versión del influencer deja en claro que cualquier romance es solo producto de especulaciones mediáticas.

En definitiva, Agus Franzoni, ex pareja de Flor Jazmín Peña (actual novia de Nicolás Occhiato), buscó poner paños fríos sobre la situación y aclarar su relación con Gimena Accardi, desmintiendo de manera directa los rumores. Mientras tanto, la actriz sigue siendo el foco de atención en la prensa por su separación y la confesión que encendió la chispa de los rumores.

