La grave denuncia de Gastón Soffritti a Cris Morena por maltrato: “Es violenta y…”

La reciente publicación del primer libro de Gastón Soffritti generó un fuerte revuelo en la industria televisiva. En Vos Sí Que No Tenés Problemas, el actor relata su historia personal y su experiencia en el medio artístico, pero lo que más llamó la atención fueron los fragmentos en los que describe situaciones de maltrato que habrían marcado sus inicios, Cris Morena.

Con 33 años y más de dos décadas de trayectoria, Gastón Soffritti decidió dar un paso distinto al contar en primera persona lo que vivió desde su debut a los 9 años. En aquellas primeras experiencias participó de producciones infantiles que marcaron a toda una generación, como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo. Sin embargo, detrás de esas ficciones exitosas se escondían momentos difíciles para los chicos que trabajaban en ellas.

El ciclo Vamos las chicas, que se emite en Ciudad Magazine, expuso algunos pasajes del libro que rápidamente despertaron debate. Allí, sin mencionar nombres propios, Soffritti describe a una mujer rubia, flaca, de cabello ondulado, que dirigía con dureza a un elenco infantil. “Es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, reza un fragmento de su testimonio.

La descripción no tardó en generar suspicacias, y las periodistas del programa señalaron que las palabras parecían coincidir con los dichos de Eugenia “China” Suárez, quien en 2023 también había manifestado su incomodidad con ciertos tratos recibidos en el pasado. La comparación hizo que los rumores apuntaran rápidamente hacia Cris Morena, reconocida creadora de numerosas ficciones juveniles.

Uno de los pasajes más llamativos del relato es aquel en el que el actor recuerda un ensayo en el que fue increpado duramente: “Antes de decir mi línea me grita: ‘¿vos sos idiota? Tenías que entrar por el otro lado’”. La crudeza de esa escena, narrada desde la perspectiva de un niño de 12 años, da cuenta del impacto emocional que aún perdura.

Las panelistas remarcaron que, aunque el actor nunca la nombra directamente, todo parece indicar que la referencia es a la productora y guionista que marcó su carrera en la infancia. A su vez, señalaron que, en caso de no ser ella, hubiera sido importante aclararlo para evitar confusiones.

El testimonio abrió un interrogante sobre los modos de trabajo en las producciones infantiles de la época. Lo que para muchos espectadores eran programas llenos de magia y alegría, para algunos de los pequeños intérpretes también incluyó exigencias y momentos difíciles de sobrellevar.

La polémica recién comienza y será el propio Gastón Soffritti quien, con el correr de los días, deba confirmar si sus palabras efectivamente apuntaban a Cris Morena o si se trataba de otra figura. De cualquier manera, su relato reavivó un debate pendiente sobre los límites en la dirección de menores dentro del espectáculo.