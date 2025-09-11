Cami Homs mostró su pancita en el quinto mes de embarazo: las fotos

No hizo falta que dijera una palabra: Cami Homs entró al evento y todas las miradas se posaron en su pancita de cinco meses. Con un vestido negro al cuerpo y una sonrisa que hablaba de plenitud, la modelo eligió mostrarse tal cual, disfrutando de la etapa más dulce de su vida junto a José “el Principito” Sosa.

La ex de Rodrigo De Paul atraviesa un presente distinto, mucho más sereno, acompañada por el futbolista con quien lleva más de dos años de relación. Con Olivia y Bautista como protagonistas de su día a día, Cami Homs suma ahora la expectativa por la llegada de su tercer hijo, que ya se hace notar con orgullo.

Para la ocasión, eligió un diseño largo, ajustado y clásico, que resaltó su figura y no necesitó de demasiados accesorios para impactar. El toque diferencial estuvo en las mangas con plumas, un detalle glam que aportó movimiento y sofisticación a su look.

El vestido también tenía cuello alto, lo que le dio un aire chic y moderno, perfecto para un evento de belleza en el que el dress code suele ser exigente. Combinó la elección con un maquillaje delicado —labios nude y ojos marcados— y un peinado simple con ondas suaves que aportó frescura.

Las fotos que circularon rápidamente en redes confirmaron lo que muchos ya intuían: Cami está atravesando uno de los momentos más plenos de su vida personal, sin dejar de lado su faceta profesional como modelo e influencer. Los elogios no tardaron en llegar, con mensajes que iban desde “mamá más hermosa imposible” hasta “cada vez más radiante”.

De este modo, Cami Homs volvió a mostrarse segura, elegante y feliz en esta etapa de transición, donde combina maternidad, trabajo y pareja. Y lo hizo con un look que, sin dudas, marcará tendencia entre las futuras mamás que buscan sentirse cómodas sin perder estilo.