Cami Homs sorprendió al revelar cómo se tomaron sus hijos su embarazo: “Fue un trauma”

Con una mezcla de entusiasmo y malestares propios de la gestación, Cami Homs atraviesa su primer embarazo junto a José Sosa. Aunque la noticia fue recibida con alegría, la modelo no ocultó que la primera etapa resultó complicada por los dolores y las náuseas. Ahora, más activa y con energía renovada, decidió contar cómo vive este proceso y cómo reaccionaron sus hijos al enterarse.

En diálogo con Multitalent TV, reveló que recién después de los tres meses pudo retomar la actividad física. “Sí, de hecho estoy yendo tres veces por semana al gimnasio. Arranqué hace no mucho porque hasta los tres meses no se podía hacer nada. Hay que estar más tranqui. Y una vez que pasé la barrera de los tres meses, el obstetra me dijo: ‘Arrancá, hace lo que quieras’”, explicó.

Ese cambio marcó un antes y un después en su ánimo. “Pasé los tres meses y es como que fue una nueva Cami. Estaba muerta de lo mal que me sentía, náuseas todo el día. Horrible, y cuando pasé, la primera etapa, es como que me levanté un día y dije: ‘Wow, ¿qué me pasó?’. De repente me siento bien, tengo energía para levantarme de la cama”, relató con sinceridad.

Además,Cami Homs destacó lo bien que le hace el entrenamiento: “Te das cuenta lo bien que te hace, no solo el cuerpo, sino también mentalmente cuando vas. Me ejercito y es como que ‘qué bien que vine’. Me lo agradezco”. Para Homs, la rutina adaptada le permite mantenerse activa, aunque reconoció que siempre necesita una motivación extra para no abandonar el gimnasio.

La charla tomó un giro más personal cuando le consultaron por la reacción de sus hijos al saber que volvería a ser madre. Con una sonrisa nerviosa, Cami Homs recordó: “Ay, con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien… Se quedó helada, no me decía nada. Después me dijo: ‘Mamá, pero yo quiero ser tu única hija’. El corazón se me estrujó en ochocientos mil pedazos”.

Para evitar malos entendidos, la influencer optó por contar la noticia en momentos separados. “Quise separar las nenas de Jose con los míos porque dije: ‘Capaz como que se intimidan las reacciones’. No quería que se pierda algo lindo”, explicó. Esa decisión permitió que las hijas de Sosa reaccionaran con naturalidad, mientras Francesca necesitó más tiempo para procesarlo.

Distinta fue la respuesta de Bautista, el hijo menor de Cami, que se mostró feliz desde el primer instante. “Él sí, re contento, viene, le da besitos a la panza, le dice ‘pequeñez’, ya le habla a la pancita, le acerca los peluchitos, sí, el chocho”, contó. Entre las alegrías y los miedos de sus hijos, Homs atraviesa un embarazo con altibajos, pero con la certeza de que esta etapa marcará a toda la familia.