Emilia Attias estalló contra Luis Ventura por inventarle un embarazo: “Lo quiero cruzar”

Emilia Attias arrancó la semana con un fuerte descargo que puso otra vez en debate la forma en que ciertos rumores se instalan en los medios. Hace algunos días, Luis Ventura había asegurado en televisión que la actriz estaba esperando un hijo con su pareja, Guillermo Freire. La noticia se expandió rápidamente en portales y redes, pero resultó ser falsa. Cansada de leer especulaciones sobre su intimidad, la ex Casi Ángeles decidió hablar claro y sin vueltas.

En diálogo con Puro Show, Emilia Attias fue directa y le apuntó al periodista bastante caliente: “Fue un rumor tan nacido de no sé dónde que me quiero cruzar con Luis Ventura para decirle ‘quién te dijo eso, cómo fue’. Me pareció un montón”, lanzó, todavía sorprendida por la magnitud del comentario.

La actriz explicó que no existe ningún proyecto de maternidad en este momento y que el rumor la tomó completamente desprevenida: “Está cero en los planes, por eso me sorprendió. No hay nada. Capaz hubo una posible confusión. Me hice estudios, capaz pasó por ahí, pero dale… ¿en serio? Soy mujer, todos los años hay que hacerse controles ginecológicos”, aclaró con tono firme.

Además de la falsa versión sobre su embarazo, Emilia también enfrentó otra ola de comentarios que venía circulando en redes sociales: el supuesto vínculo romántico con Nico Vázquez. Es que, tras la separación del actor de Gimena Accardi, el fandom comenzó a fantasear con una historia de amor entre ambos. Sin embargo, ella fue categórica: “Estaba en el medio toda la situación de ellos. La verdad que yo los adoro a los dos, son muy amigos y me sorprendió cómo el fandom los linkeaba”, explicó.

Más adelante, expresó su incomodidad con esa clase de comentarios: “Después se critica cuando una amiga le roba el novio a otra amiga y de golpe estaban incitando a que yo haga eso. Gimena es muy amiga mía, ¿de qué estaban hablando? Me pareció un horror que especulen con la fantasía del fandom. Están sufriendo mucho los dos, me parece que hay cosas que no son para tomarlas con humor”, reflexionó con dureza.

Así, entre rumores de embarazo inexistentes y versiones de romances imposibles, Emilia Attias dejó en claro que no está dispuesta a dejar pasar cualquier cosa que se diga sobre ella.