Georgina Barbarossa explotó contra Luis Ventura por los Martín Fierro: “Cuando esté muerta…”

Las nominaciones al Martín Fierro de Televisión 2025 ya encendieron la polémica antes de que llegue la gala. Y si había una figura que no iba a quedarse en silencio ante su ausencia en la lista, esa era Georgina Barbarossa. La conductora de A la Barbarossa se mostró entre dolida y furiosa por no haber sido incluida en la terna de Labor de conducción femenina, y apuntó directamente contra Luis Ventura, presidente de APTRA.

En un móvil con Intrusos, Georgina Barbarossa no dudó en ponerle voz a lo que sentía. “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, lanzó, con una mezcla de ironía y enojo que dejó en claro su malestar.

Más allá del chispazo, dejó una aclaración que la pinta de cuerpo entero: “Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”.

Con la sinceridad que la caracteriza, sumó que no piensa bajarle el precio al trabajo de sus colegas, pero que la omisión le resulta incomprensible: “Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa… estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”.

Aun con el enojo a flor de piel, Georgina Barbarossa confirmó que se hará presente en la ceremonia del 29 de septiembre en el Hilton para presenciar los Martín Fierro de Televisión. La razón es simple: su ciclo A la Barbarossa sí aparece en la terna de Magazine, compitiendo con DDM, Mañanísima y Cortá por Lozano. “Voy a ir porque está nominado el programa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año”, comentó, dejando abierta la polémica haciendo alusión a que todos en su programa recibieron reconocimiento menos ella.

El cierre de su descargo fue con una broma que no enmascara del todo el trasfondo: “No sé qué voy a decir si gana el programa, que yo me merezco estar ganando el Martín Fierro como conductora”. Una frase que refleja el dolor de sentirse ignorada por la propia industria, pero también la garra de una mujer que, con humor y frontalidad, sigue reclamando el lugar que cree justo en la televisión argentina.