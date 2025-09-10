Marianela Mirra respondió a los rumores de embarazo con José Alperovich: “No me…”

El nombre de Marianela Mirra volvió a aparecer en la agenda mediática con una versión explosiva: la ex Gran Hermano habría iniciado un tratamiento de fertilidad junto a José Alperovich, el exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual. En medio de la repercusión, la tucumana enfrentó a la prensa en la calle y dejó un cruce cargado de tensión que rápidamente se viralizó.

La escena tuvo lugar cuando Oliver Quiroz, notero de A la Tarde (América TV), intentó consultarle sobre su presente sentimental y la supuesta visita a una clínica privada. Lejos de evadir la situación, Marianela se plantó con furia. “¡Qué falta de respeto! Dejame en paz, ¿qué te creés? Vos sos un irrespetuoso, el acoso de tu parte todo el tiempo, estás hace meses siguiéndome, cuando iba al penal. Dejen de hablar pelotudeces”, disparó sin filtro frente a las cámaras.

El cronista insistió con una pregunta directa sobre un posible embarazo, pero Marianela Mirra fue todavía más tajante. “No quiero aclarar nada, andate a la mierda, ni vos ni ningún periodista tienen respeto. No vas a lograr nada, no me sigas, dejame en paz”, lanzó, visiblemente enojada. La respuesta fue interpretada como una negativa, aunque dejó flotando la sensación de que el tema le genera un profundo malestar.

A pesar del clima áspero, Quiroz volvió a la carga con otro intento de indagar sobre su relación actual con José Alperovich. “¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada? Te estamos preguntando con respeto, estamos trabajando nosotros”, insistió el notero. Pero Marianela Mirra, lejos de calmarse, reaccionó con ironía: “¿Qué hablás? ¿Qué creés que es Mauro Icardi?”, respondió dejando desconcertados a todos.

Lejos de terminar, el cruce subió un escalón más. El periodista insistió con lo que circula en los pasillos del espectáculo: “No, ¿qué es José entonces? ¿Para vos es inocente, Marianela? ¿No? ¿Qué estás compartiendo con él? Digo, no sé, están conviviendo en Puerto Madero, ¿estás embarazada?”. La tucumana, con el gesto firme, cerró la discusión con otra frase filosa: “No respetás a las mujeres. No tienen por qué saber”.

Lo cierto es que la ex campeona de Gran Hermano 2007 nunca confirmó ni desmintió la supuesta convivencia en Puerto Madero ni los rumores de embarazo, aunque su descargo en vivo deja en claro que no está dispuesta a seguir tolerando la persecución mediática. Entre gritos, evasivas y frases categóricas, Marianela Mirra volvió a mostrar que sigue siendo un personaje de alto voltaje en el mundo del espectáculo.