Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados y cuándo se llevará a cabo

El próximo lunes 29 de septiembre, el Hotel Hilton de Buenos Aires volverá a vestirse de gala para recibir a los Premios Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión argentina. Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia promete una noche llena de emociones, reencuentros y, sobre todo, competencia entre los programas y figuras más destacadas del último año.
El anuncio oficial de las ternas estuvo a cargo de Verónica Lozano y Luis Ventura, quienes en vivo revelaron los nombres más esperados. Desde realities hasta ficciones, pasando por noticieros, periodísticos y magazines, la lista completa refleja el pulso de la televisión nacional en todas sus variantes.
Reality
- Cantando 2024 (América)
- Gran Hermano 2024 (Telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Big Show
- Bake Off famosos (Telefe)
- La noche perfecta (eltrece)
- Noche al Dente (América)
Entretenimiento
- Ahora Caigo (eltrece)
- Escape Perfecto (Telefe)
- Los 8 Escalones (eltrece)
Jurado de TV
- Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América)
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)
Interés General
- La Noche de Mirtha (eltrece)
- Nara que ver (elnueve)
- Susana Giménez (Telefe)
Magazine
- DDM (América TV)
- Mañanísima (eltrece)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- A la Barbarossa (Telefe)
Periodístico
- A la Tarde (América)
- GPS (América)
- LAM (América)
- Noticiero diurno
- Arriba Argentinos (eltrece)
- El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Telenueve al Mediodía (elnueve)
Noticiero nocturno
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (eltrece)
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)
- Soledad Larghi (América Noticias – América)
- Romina Manguel (Opinión Pública – elnueve)
- Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias – Telefe)
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili (Telefe Noticias)
- Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
- Claudio Rígoli (Telenueve Central – elnueve)
Labor de conducción femenina
- Juana Viale (Almorzando con Juana – eltrece)
- Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe)
- Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe)
- Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
- Mariana Fabbiani (DDM – América)
- Pamela David (Desayuno Americano – América)
Labor de conducción masculina
- Darío Barassi (Ahora Caigo – eltrece)
- Iván de Pineda (Escape Perfecto / Iván de Viaje – Telefe)
- Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
- Guido Kaczka (Los 8 Escalones – eltrece)
Panelista
- Diego García Sáez (Todas las Tardes – elnueve)
- David Kablin (Todas las Tardes – elnueve)
- Luis Bremer (A la Tarde – América)
- Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe)
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe)
- Cecilia Insinga (Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – eltrece)
- Oliver Quiroz (A la Tarde – América)
- Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente – Telefe)
Humorístico / Actualidad
- Bendita (elnueve)
- Pares de Comedia (Net)
- Pasó en América (América)
Ficción
- El Encargado (eltrece)
- El Método (elnueve)
- Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Margarita (Telefe)
Actor protagonista
- Guillermo Francella (El Encargado – eltrece)
- Gabriel “El Puma” Goity (El Encargado – eltrece)
- Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz protagonista
- Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
- Natalia Oreiro (Santa Evita / Iosi – eltrece)
- Carla Peterson (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor de reparto
- Alejandro Awada (Iosi – eltrece)
- Marco Antonio Caponi (Iosi – eltrece)
- Rafael Ferro (Margarita – Telefe)
Actriz de reparto
- Julia Calvo (Margarita – Telefe)
- Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)
- Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)
Autor / Guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi – eltrece)
- Cris Morena y Leandro Calderone (Margarita – Telefe)
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi – eltrece)
- Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado / Terapia Alternativa – eltrece)
Director de no ficción
- Lucas Arecco (LAM / Cantando 2024 – América)
- Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
- Ramiro Vicente (Telefe Noticias)
- Sergio Zaraza (Survivor – Telefe)
Mejor Producción Integral
- Bake Off Famosos (Telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Telenueve Central (elnueve)
Revelación
- Lola Abraldes (Margarita – Telefe)
- Mora Bianchi (Margarita – Telefe)
- Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)
Labor humorística
- Marcos “Bicho” Gómez (Zona Mixta Mañana – TV Pública)
- Peto Menahem (La Noche Perfecta – eltrece)
- Nazareno Mottola (La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe)
Programa musical
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de Sábado (América)
- Planeta 9 (elnueve)
Programa de gastronomía
- Ariel en su salsa (Telefe)
- Comer para creer (América)
- Qué mañana! (elnueve)
- Programa de servicios
- ADN Buena Salud (TV Pública)
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (Net)
Programa cultural / educativo
- Argentina de Película (América)
- Proyecto Tierras (Telefe)
- Tecno Tendencias (América)
Programa deportivo
- Carburando (eltrece)
- Conmebol Libertadores (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Copa América (Telefe) – Varsky y Giralt
- Juegos Olímpicos París 2024 (TV Pública)
- Branded Content
- El Gran Bartender (Telefe – Gancia)
- Historias de Estación (Telefe – Axión)
- Que nadie se quede afuera (Telefe – Citroën)
Aviso publicitario
- Contexto Argentino – Mercado Libre
- Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata
- Historias Argentinas – Renault
- Ver Netflix – Netflix
Viajes / Turismo
- Iván de Viaje (Telefe)
- Resto del Mundo (eltrece)
- Tenés que ir (elnueve)