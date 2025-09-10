Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados y cuándo se llevará a cabo

El próximo lunes 29 de septiembre, el Hotel Hilton de Buenos Aires volverá a vestirse de gala para recibir a los Premios Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión argentina. Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia promete una noche llena de emociones, reencuentros y, sobre todo, competencia entre los programas y figuras más destacadas del último año.

El anuncio oficial de las ternas estuvo a cargo de Verónica Lozano y Luis Ventura, quienes en vivo revelaron los nombres más esperados. Desde realities hasta ficciones, pasando por noticieros, periodísticos y magazines, la lista completa refleja el pulso de la televisión nacional en todas sus variantes.

Reality

Cantando 2024 (América)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Big Show

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

Entretenimiento

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

Jurado de TV

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Bake Off Famosos – Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (Cantando 2024 –América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)

Interés General

La Noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Magazine

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

Periodístico

A la Tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

Noticiero diurno

Arriba Argentinos (eltrece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (elnueve)

Noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Romina Manguel (Opinión Pública – elnueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias – Telefe)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias)

Nelson Castro (Telenoche – eltrece)

Claudio Rígoli (Telenueve Central – elnueve)

Labor de conducción femenina

Juana Viale (Almorzando con Juana – eltrece)

Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe)

Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM – América)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

Labor de conducción masculina

Darío Barassi (Ahora Caigo – eltrece)

Iván de Pineda (Escape Perfecto / Iván de Viaje – Telefe)

Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Guido Kaczka (Los 8 Escalones – eltrece)

Panelista

Diego García Sáez (Todas las Tardes – elnueve)

David Kablin (Todas las Tardes – elnueve)

Luis Bremer (A la Tarde – América)

Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe)

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe)

Cecilia Insinga (Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – eltrece)

Oliver Quiroz (A la Tarde – América)

Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente – Telefe)

Humorístico / Actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

Ficción

El Encargado (eltrece)

El Método (elnueve)

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Margarita (Telefe)

Actor protagonista

Guillermo Francella (El Encargado – eltrece)

Gabriel “El Puma” Goity (El Encargado – eltrece)

Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz protagonista

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

Natalia Oreiro (Santa Evita / Iosi – eltrece)

Carla Peterson (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor de reparto

Alejandro Awada (Iosi – eltrece)

Marco Antonio Caponi (Iosi – eltrece)

Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

Actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)

Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

Autor / Guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi – eltrece)

Cris Morena y Leandro Calderone (Margarita – Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi – eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado / Terapia Alternativa – eltrece)

Director de no ficción

Lucas Arecco (LAM / Cantando 2024 – América)

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)

Ramiro Vicente (Telefe Noticias)

Sergio Zaraza (Survivor – Telefe)

Mejor Producción Integral

Bake Off Famosos (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)

Revelación

Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

Mora Bianchi (Margarita – Telefe)

Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)

Labor humorística

Marcos “Bicho” Gómez (Zona Mixta Mañana – TV Pública)

Peto Menahem (La Noche Perfecta – eltrece)

Nazareno Mottola (La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe)

Programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

Programa de gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Comer para creer (América)

Qué mañana! (elnueve)

Programa de servicios

ADN Buena Salud (TV Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (Net)

Programa cultural / educativo

Argentina de Película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Programa deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (Telefe) – Varsky y Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (TV Pública)

Branded Content

El Gran Bartender (Telefe – Gancia)

Historias de Estación (Telefe – Axión)

Que nadie se quede afuera (Telefe – Citroën)

Aviso publicitario

Contexto Argentino – Mercado Libre

Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata

Historias Argentinas – Renault

Ver Netflix – Netflix

Viajes / Turismo