Accidente terrible en Moreno: Thiago Medina lucha por su recuperación

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su moto en la localidad bonaerense de Moreno. El hecho ocurrió cuando, alrededor de las 20 horas, colisionó contra un automóvil.

El joven, que es padre de mellizas junto a su expareja Daniela Celis, fue trasladado de inmediato al Hospital Mariano y Luciano de La Vega. Allí permanece internado con pronóstico reservado.

El pedido de Daniela Celis y la familia

Tras conocerse la noticia, familiares de Medina y la propia Daniela Celis solicitaron oraciones en redes sociales para acompañar el difícil momento. Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), el accidente fue “terrible”.

Por su parte, el periodista Pepe Ochoa agregó detalles: “Fue hoy, más o menos a las 8 de la noche, venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho’”, explicó.