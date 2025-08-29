Romina Uhrig le soltó la mano a Daniela Celis y salió a bancar a Thiago Medina: “No me gustó cómo…”

El quiebre entre Thiago Medina y Daniela Celis sigue sumando capítulos cada vez más escandalosos. Sin embargo, lo que más llamó la atención en las últimas horas no fue la crisis de la pareja, sino la actitud de Romina Uhrig. La exdiputada decidió no mantenerse al margen y eligió públicamente un bando, dejando expuesta a su excompañera de “Gran Hermano”.

En una entrevista realizada en el streaming de República Z, Romina Uhrig se mostró firme en su postura y sin vueltas expresó su apoyo hacia Thiago Medina. “Estuve hablando con él y no está pasando un buen momento. Lo quiero mucho y me duele verlo así”, señaló, evidenciando la cercanía y el afecto que mantiene con el joven de 22 años.

Uhrig explicó que Thiago Medina no está acostumbrado a este nivel de exposición mediática, y que la presión de tener que salir a aclarar rumores lo afectó más de lo que muchos imaginan. “Él no es de meterse en escándalos, pero siente que tiene que hablar para calmar a la gente que lo sigue”, aseguró.

Lo más fuerte llegó cuando decidió apuntar directamente contra Daniela Celis, dejando en claro que no compartió sus actitudes. “No me gustó cómo se manejó Daniela”, lanzó sin filtro. Estas palabras sorprendieron a los seguidores, ya que se esperaba que Romina Uhrig mantuviera cierta neutralidad por su vínculo con ambos.

Mientras tanto, la influencer atraviesa un momento complicado tras las declaraciones de Katia “La Tana” en LAM, quien aseguró haber tenido un encuentro íntimo con Thiago Medina. Ese testimonio resultó demoledor y provocó que Daniela Celis no pudiera contener las lágrimas frente a las cámaras, generando un fuerte impacto en las redes sociales.

Pese a que los rumores de infidelidad crecieron con fuerza, Romina Uhrig prefirió no dar certezas, aunque sostuvo que su amigo se encontraba “muy dolido”. Con esa frase buscó reforzar la imagen de un Thiago Medina víctima de la situación, intentando protegerlo de las críticas.

El apoyo público de Romina Uhrig abrió un debate en torno a la lealtad, la amistad y la sororidad, ya que muchos señalaron que eligió plantarse del lado del hombre en vez de acompañar a Daniela Celis en un momento vulnerable.

Finalmente, Romina Uhrig cerró con una defensa contundente: “Es un pibe bueno, merece estar tranquilo”. Con estas palabras, dejó más que claro que su decisión fue definitiva: soltarle la mano a Celis para ponerse, sin titubeos, al lado de Thiago Medina.