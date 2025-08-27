Daniela Celis lloró desconsolada al confirmarse la infidelidad de Thiago Medina: “Me lo negó”

La calma que parecía haberse instalado tras la separación de Daniela Celis y Thiago Medina quedó hecha trizas este martes, cuando en vivo se confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores: el ex Gran Hermano le había sido infiel. La noticia, sumada a la negación constante de Medina, provocó un quiebre en la influencer, que no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras.

Todo se desencadenó en LAM, donde Daniela Celis fue invitada a repasar distintos momentos de su relación. Allí se emitió un clip de un streaming en el que ella le había preguntado directamente a Thiago Medina si había compartido algo más que un encuentro casual con “La Tana”, otra ex participante del reality. En aquel entonces, él había respondido con evasivas y negó cualquier tipo de romance.

La situación cambió radicalmente cuando el programa de Ángel De Brito mostró una entrevista en la que “La Tana” aseguraba haber tenido algo con el joven de González Catán. Sus declaraciones fueron claras: dijo que lo había conocido en un cumpleaños y que, según él, ya estaba soltero. Esa confirmación fue un golpe demoledor para Daniela Celis, quien se quebró en vivo.

Entre lágrimas, Daniela Celis expresó que no esperaba recibir esa noticia de manera pública. “Le pregunté mil veces y nunca me fue sincero”, dijo con bronca y tristeza. Para la ex hermanita, la forma en que se enteró fue tan dolorosa como el hecho mismo de la infidelidad.

La influencer también compartió su malestar por los comentarios en redes sociales, donde muchos opinaban sobre su relación. “No saben lo que pasa puertas adentro”, remarcó. Según explicó, necesitaba escuchar la verdad de boca de Thiago Medina para poder cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

Durante la entrevista, Daniela Celis reveló que había confiado en él a pesar de las versiones que circulaban. “Yo creo en la familia, lo veía dulce, remándola… y le creí”, confesó. Sin embargo, el desengaño terminó siendo inevitable, y con la verdad sobre la mesa, afirmó que se sintió engañada por alguien en quien todavía tenía esperanzas.

En tanto, Thiago Medina había negado todo en varias oportunidades a través de sus redes sociales. Incluso, semanas atrás, respondió a seguidores que le preguntaban por “La Tana”, asegurando que no entendía de dónde salían esos rumores. También había dejado en claro que no estaba en pareja y que quería enfocarse en sus proyectos personales.

No obstante, las desmentidas no alcanzaron para evitar que la verdad saliera a la luz. El affaire con otra ex Gran Hermano quedó confirmado y, con ello, la herida en Daniela Celis volvió a abrirse, dejando en claro que la confianza rota es difícil de recomponer.