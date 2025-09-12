Luis Ventura cruzó a Georgina Barbarossa por sus críticas a los Martín Fierro: “Yo le regalo…”

La gala de los Martín Fierro todavía no empezó y ya dejó tela para cortar. La ausencia de Georgina Barbarossa en la terna de mejor conductora generó ruido en la tele y la actriz no dudó en plantear su malestar públicamente. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta directa de Luis Ventura, presidente de APTRA, que salió a marcarle la cancha en vivo.

Georgina Barbarossa había hecho su descargo en su propio ciclo de Telefe, asegurando que le resultaba “insólito e injusto” no estar nominada después de tres años de conducción. Su frase más punzante fue cuando ironizó: “Me lo van a dar post mortem, con un homenaje”. Ese comentario se viralizó y llegó, inevitablemente, a oídos del periodista, que tomó la palabra desde el programa A la Tarde en América.

Luis Ventura, lejos de suavizar la polémica, recogió el guante: “Me parece perfecto que defienda su huerta, para eso la trabaja y fogonea. Pero también es entendible que no puedo hacer un rubro con veinticinco candidatos. ¡Hay seis! ¿Cuántos más querían que pusiera?”, lanzó, dejando en claro que las ternas tienen un límite y que siempre habrá quienes queden afuera.

El dirigente de APTRA fue todavía más explícito al explicar su rol: “Yo le regalo horas mías y de mi familia a la entidad, lo hago ad honorem porque me encanta, pero yo no tengo por qué hacerle los deberes a los demás, a los que reclaman y dicen ‘quiero saber, quiero saber’”.

Y no se quedó ahí. Con su estilo frontal, agregó: “Nosotros no juzgamos nada, eso es en la justicia, esto es una opinión. Además de que yo me rompo el culo si tengo que hacerme cargo de la problemática de quinientos tipos… yo no estoy en el alma de todos los que son votados”. Una frase que dejó en claro el desgaste que le genera la organización de los premios.

El cruce entre Georgina Barbarossa y Luis Ventura reflota un clásico de cada temporada: los reclamos por las nominaciones. Lo cierto es que la actriz sigue convencida de que merecía un lugar en la lista, mientras que el presidente de APTRA defiende el sistema de votación y se planta frente a las críticas.

Por lo pronto, la ceremonia del 29 de septiembre en el Hilton promete no solo premiar a lo mejor de la televisión argentina, sino también sumar condimentos fuera de la alfombra roja. Y en este ida y vuelta ya quedó claro que los Martín Fierro, una vez más, no estarán exentos de polémica.