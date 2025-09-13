El llamado de Evangelina Anderson a Camila Galante por su romance con Leandro Paredes

En las últimas horas, un nuevo capítulo de la farándula deportiva se instaló en los medios y redes sociales. Evangelina Anderson se vio envuelta en rumores que la vinculaban sentimentalmente con Leandro Paredes, y decidió salir al cruce con un mensaje contundente. La mediática dejó en claro que no está en pareja y que no tendría jamás una relación con un hombre comprometido.

El viernes por la tarde, Evangelina Anderson se comunicó con periodistas para desmentir de manera tajante los trascendidos. Según contó, desde que terminó su última relación amorosa han inventado historias que no se corresponden con la realidad. “Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas”, afirmó en un audio que luego se difundió en televisión.

Además, la modelo señaló que quiere dirigirse de manera directa a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, para despejar cualquier duda. “Estoy intentando conseguir su número de teléfono”, aseguró, subrayando que lo que más le importa es que la familia del futbolista no sufra por algo que, según sus palabras, es una invención.

En otro tramo de los mensajes, Evangelina Anderson se refirió a las versiones que la habían vinculado con Juan José Purata, jugador del club Tigres de México. En tono irónico, aclaró que se trataba del hijo de una amiga y que incluso estaba acompañada de su familia en ese momento. “No hay mucho más para decir”, señaló con fastidio.

La repercusión de estas versiones no pasó desapercibida para ella, que reconoció sentirse afectada por el nivel de exposición y la presión mediática. Incluso admitió que estaba afónica, algo que atribuyó al estrés que le generó la situación. “Me hace mal”, confesó.

Con este panorama, la intención de Evangelina Anderson es poner punto final a los rumores y evitar que las especulaciones sigan creciendo. Para eso, busca un diálogo privado con la esposa de Leandro Paredes y así desactivar el escándalo.

La figura televisiva remarcó también que disfruta de un tiempo familiar en México, lejos de cualquier romance y con el foco puesto en su vida personal. “Estoy disfrutando de mis papás”, dijo, en un intento por correr el eje de la polémica.

De esta forma, el tema sigue sumando capítulos, aunque Evangelina Anderson insiste en que no hay nada detrás de los rumores más allá de habladurías. El tiempo dirá si la conversación con Camila Galante logra cerrar el asunto o si la historia continuará alimentando titulares.