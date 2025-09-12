“Vergüenza ajena": Evangelina Anderson rompió el silencio tras rumores de fútbol y amor

La aparición de Evangelina Anderson en un centro comercial de México junto a un joven generó especulaciones sobre un posible romance con el futbolista Juanjo Purata, del club Tigres de México, tras su reciente separación de Martín Demichelis.

La modelo decidió desmentir categóricamente estas versiones mediante mensajes directos enviados a Karina Iavícoli, periodista del programa Intrusos, emitido por América.

“Cada vez que me estreso, se me suele ir la voz. No salgo al aire porque no puedo hablar, eh, no porque no quiera”, explicó Anderson sobre su ausencia en medios.

Negación de vínculos con otros futbolistas

Evangelina también rechazó cualquier relación con el futbolista argentino Leandro Paredes, afirmando:

“Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”.

Asimismo, subrayó su postura frente a los rumores de infidelidad:

“Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.

Aclaración sobre el joven en las imágenes

Las imágenes que circulaban en redes, donde Anderson aparecía acompañada por un joven en una escalera mecánica, fueron aclaradas por la propia modelo. Ante la consulta de Iavícoli, Anderson indicó:

“No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Tiene la edad de Bastián, mi hijo”.

La modelo explicó que su viaje se debió a motivos familiares relacionados con la recuperación de su madre tras un ACV, y que la familia se encuentra afectada por la situación.

Opinión de panelistas y confirmación de identidad

Paula Varela destacó que el joven de las imágenes no presenta tatuajes en los brazos, a diferencia de Purata, mientras que Rodrigo Lussich identificó al jugador vinculado a los rumores. El panel coincidió en que no existe evidencia que relacione a Anderson con el futbolista.

Karina Iavícoli reafirmó la versión de la modelo:

“Ella lo que me dice es que está sola”.

Impacto emocional y posibles acciones legales

Evangelina Anderson expresó cómo los rumores afectan su estado emocional:

“No la paso nada bien cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y por eso me quedo así sin voz. Mi familia también está muy mal. Estoy acá con mis padres, con mi hermana”.

Aunque consideró la posibilidad de iniciar acciones legales por difusión de información falsa, manifestó que primero desea evaluar la situación y centrarse en el bienestar de su familia.