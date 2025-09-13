Thiago Medina ahora: Daniela Celis contó detalles de su delicado estado de salud

La noche del viernes terminó con una noticia inesperada y preocupante. El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un grave accidente cuando circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. El impacto fue tan fuerte que debió ser trasladado de inmediato al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde los médicos lo intervinieron quirúrgicamente.

Minutos después de conocerse el hecho, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus hijas, se hizo presente en el centro de salud. Con el correr de las horas, decidió compartir con sus seguidores información sobre el estado del joven, que rápidamente generó una ola de preocupación entre familiares, amigos y el público.

A través de historias en Instagram, Daniela Celis relató que Thiago Medina fue ingresado al quirófano de urgencia y que la situación era sumamente delicada. Ya en la madrugada del sábado, volvió a dirigirse a sus seguidores para dar un parte más claro sobre cómo había salido de la operación y cuáles eran las primeras evaluaciones médicas.

“Está estable, salió de la operación hace unas horas y permanece en terapia intensiva, completamente sedado”, señaló la influencer, intentando llevar calma, aunque sin ocultar la gravedad del cuadro. La noticia rápidamente se replicó en medios y redes, multiplicando los mensajes de apoyo.

En su testimonio, Daniela Celis reveló además que Thiago Medina sufrió lesiones en la zona torácica y que los médicos debieron extirparle el bazo. Conmovida, explicó que los profesionales siguen evaluando su evolución hora tras hora y que la familia espera nuevos reportes oficiales para conocer más detalles.

La joven también agradeció la preocupación y pidió respeto en un momento tan difícil. “Toda la luz es bien recibida. Gracias”, escribió en su mensaje, dejando en claro la necesidad de apoyo espiritual para atravesar la situación.

En el programa LAM (América TV), el periodista Pepe Ochoa amplió información sobre el accidente. Según relató, el hecho ocurrió pasadas las ocho de la noche, cuando la moto de Thiago Medina impactó con un automóvil en un cruce peligroso y con escasa señalización. “Por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración”, fueron las palabras que le transmitió Daniela Celis entre lágrimas.

Con el correr de las horas, la incertidumbre sigue marcando la espera. Familiares, amigos y seguidores permanecen atentos a la evolución del joven, que atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida.