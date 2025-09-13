Ángel de Brito reveló secretos del amante de Gimena Accardi: "Es famoso y está..."

El regreso de Ángel de Brito a la conducción de LAM no pasó desapercibido. Tras unas semanas de vacaciones, el periodista retomó su silla principal y lo hizo con información que rápidamente se transformó en tendencia. La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, ya de por sí escandalosa, sumó un nuevo capítulo con las revelaciones del conductor.

Lo primero que Ángel de Brito quiso dejar en claro fue que Gimena Accardi no engañó a su esposo con un desconocido, como se había especulado en redes sociales. “No fue con un random”, aseguró, descartando así los rumores que circulaban sobre nombres que no encajaban con la realidad del caso.

En medio del debate, el periodista dejó entrever que se trata de una figura vinculada al mundo artístico. “Es alguien bien conocido, pero no muy famoso. Mitad de tabla para abajo”, deslizó con su habitual ironía, lo que generó aún más intriga entre las “angelitas” y la audiencia.

Las panelistas no tardaron en interrogarlo. Mariana Brey consultó si compartía el rubro de la actuación, y De Brito lo confirmó. Marcela Feudale fue más allá y preguntó si existía un vínculo previo con Nico Vázquez, a lo que el conductor respondió afirmativamente, dejando entrever que la cercanía entre los involucrados sumó tensión al tema.

La conversación se volvió más jugosa cuando Matilda Blanco indagó si el señalado estaba comprometido. Sin titubeos, Ángel de Brito reveló que el hombre en cuestión estaba casado, lo que elevó aún más el nivel de escándalo. “Yo ya conté que él era casado”, remarcó, como quien recuerda un dato que no debe pasarse por alto.

En medio de los comentarios, el nombre de Andrés Gil volvió a aparecer como posible involucrado. Aunque el conductor no lo confirmó de manera directa, las miradas y silencios parecían apuntar en esa dirección. Incluso ironizó sobre la existencia del supuesto “random”, desestimando cualquier teoría sin fundamento.

La historia sumó un matiz inesperado cuando, en la presentación de la película Verano Trippin, Cande Vetrano —pareja de Gil— fue consultada por la prensa sobre la situación. Con naturalidad y cierta distancia, respondió: “Está todo bien. Estoy bien, estoy contenta. Son cosas que pasan. Paja de la vida”.

Así, lo que parecía un rumor terminó convirtiéndose en una trama con ribetes de novela. Entre nombres insinuados, vínculos cruzados y declaraciones llenas de ironía, el regreso de Ángel de Brito dejó claro que todavía queda mucho por desentrañar en esta historia que tiene en vilo al espectáculo argentino.