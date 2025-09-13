Daniela Celis contó qué órgano le extirparon a Thiago Medina: el escalofriante relato

La madrugada de este sábado trajo noticias que impactaron al mundo del espectáculo y a los seguidores de Thiago Medina. Luego del fuerte accidente vial que sufrió el viernes por la noche, se conocieron detalles de la cirugía a la que debió ser sometido y del cuadro de salud que lo mantiene en terapia intensiva.

La primera en romper el silencio fue Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas gemelas. Antes de las ocho de la mañana, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde brindó información sobre el estado actual de Thiago Medina y pidió respeto en este momento tan delicado para toda la familia.

Según relató Daniela Celis, la intervención quirúrgica se desarrolló durante la madrugada y los profesionales decidieron extirparle el bazo debido a las lesiones en la zona torácica. El procedimiento resultó exitoso dentro de la complejidad, y el paciente permanece completamente sedado en la unidad de cuidados intensivos.

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva”, escribió Daniela Celis en Instagram. A continuación, detalló que los médicos continúan observando la evolución “hora a hora” y que cualquier novedad depende de los próximos partes oficiales del hospital de Moreno donde permanece internado.

La joven también agradeció los mensajes de apoyo que llegaron de todas partes del país. “Toda la luz es bien recibida, gracias”, expresó conmovida, al mismo tiempo que remarcó la importancia de la energía positiva y las oraciones que muchos seguidores le hicieron llegar a través de las redes.

La familia del Thiago Medina no se quedó atrás y también decidió hacer pública la situación. Camila Medina, hermana del ex Gran Hermano, compartió un posteo en el que pidió encarecidamente una cadena de oración para acompañar a su hermano en este momento tan difícil, resaltando que su cuadro sigue siendo grave.

El pedido rápidamente se viralizó y cientos de usuarios respondieron con mensajes de aliento, plegarias y deseos de pronta recuperación. El caso, además, generó una gran conmoción en el ámbito mediático, que sigue minuto a minuto cada avance en la salud del joven.

Por ahora, lo cierto es que la operación brindó una cuota de alivio dentro de la preocupación general. Los especialistas mantienen la cautela y remarcan que las próximas horas serán decisivas para determinar cómo responde el organismo tras la extirpación del bazo y si aparecen complicaciones posteriores.