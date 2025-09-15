Lali Espósito se bajó de La Voz Argentina: el verdadero motivo y quién la reemplaza

Lali Espósito transita un presente único, cargado de logros artísticos y compromisos que la colocan en la cima de la música y el espectáculo. Su más reciente disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, arrasó con cinco Vélez consecutivos, una hazaña histórica que la convirtió en la primera mujer en llenar el estadio en esa cantidad de fechas seguidas. Pero esa misma intensidad también trae consecuencias en su agenda.

La artista, que venía brillando como jurado en La Voz Argentina, no formará parte del próximo programa del reality de Telefe. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del ciclo, que ven en ella una de las piezas más importantes del panel de coaches. La confirmación se conoció en la transmisión oficial que el canal realiza en conjunto con Luzu TV.

Fue Sofi Martínez quien explicó la razón detrás de la ausencia. Según detalló, Lali Espósito se vio imposibilitada de asistir a las grabaciones debido a la exigencia de sus recientes conciertos y a compromisos personales vinculados al estreno de una película en la que colaboró con una amiga. La combinación de ambos factores la dejó sin margen para sumar más horas de rodaje.

Ante esta situación, la producción tomó una decisión rápida para no desestabilizar el formato. El sillón que deja momentáneamente vacante será ocupado por Nicki Nicole, quien asumirá el rol de coach invitada en el próximo programa.

La elección no es casual. Lali Espósito y Nicki Nicole mantienen una relación cercana, tanto en lo personal como en lo profesional. Ya en 2021 habían compartido escenario en las instancias finales del concurso, cuando interpretaron juntas un par de canciones que emocionaron a todos. Por eso, su incorporación despierta gran expectativa.

Nicki Nicole también atraviesa un presente de alto impacto. Hace pocos días confirmó su relación sentimental con Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, y se la ve disfrutando un momento de plenitud que combina lo personal y lo artístico. Su desembarco en La Voz no solo es un desafío, sino también una oportunidad de mostrar su versatilidad.

Para los fanáticos del programa, la ausencia de Lali Espósito genera cierta inquietud. La etapa actual es decisiva y sus seguidores esperan que pronto vuelva a ocupar su lugar al frente de su equipo, que es uno de los favoritos al triunfo.

Mientras tanto, la apuesta por Nicki Nicole asegura que el jurado mantenga el mismo nivel de talento y frescura. El show seguirá adelante con la intensidad de siempre, aunque esta vez con una sorpresa inesperada que promete dar que hablar.