En shock: lo que confesó Thiago Medina a un testigo tras el accidente en moto

El violento accidente que sufrió Thiago Medina en la Ruta 7, a la altura de La Providencia en Moreno, sigue sumando detalles estremecedores. En medio de la conmoción por el delicado estado de salud del ex Gran Hermano, salió a la luz el testimonio de un vecino que presenció la escena y relató cómo fueron esos minutos que parecieron eternos hasta la llegada de la ambulancia.

Raúl Argarañaz fue uno de los primeros en frenar su vehículo para asistirlo y en diálogo con Infama describió la secuencia: “Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué”. Según su reconstrucción, Thiago Medina quedó tirado casi en el centro de la ruta, junto a su moto, expuesto al peligro de ser embestido por otros autos.

La situación obligó a improvisar medidas de seguridad para evitar un segundo choque. “Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar”, recordó. La oscuridad del lugar complicaba aún más el panorama: “Hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada y justo en el lugar del accidente está quemada la que debería estar iluminando”.

El testigo contó que usaron linternas de celulares para alumbrar y advertir a los conductores que venían. Todo ocurrió en un tramo con curvas y contracurvas donde la visibilidad es mínima. En ese contexto, Thiago permanecía consciente, aunque con fuertes dolores: “Le dolía mucho la espalda y le faltaba el aire”. Desorientado, intentaba desbloquear su celular, pero no recordaba la clave.

Los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba. “En un momento estuvo en shock y dijo: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá?’”, relató Argarañaz. El cuadro se agravó cuando el joven intentó moverse: “Después se quería incorporar él, pero tenía aparentemente lesiones internas y se dio vuelta hacia el costado y ahí fue donde empezó a perder sangre por la boca”.

La frase que más impactó a quienes lo asistieron llegó después: “En un momento nos dijo: ‘No quiero morir’”. Esa súplica resume el dramatismo de la escena que, según el testigo, se prolongó entre 30 y 40 minutos hasta que llegó finalmente el equipo de emergencias. “Vino solamente un médico y una enfermera. Ayudé a subirlo a la ambulancia”, contó.

Sobre el conductor del auto, el testigo explicó que “se quedó ahí, pero estaba en shock. No colaboró”. En tanto, vecinos de la zona se organizaron para custodiar la moto y contener la situación hasta que la policía tomó intervención.

La declaración de Argarañaz no solo expone lo que ocurrió con Thiago Medina en esos instantes críticos, sino que también volvió a poner sobre la mesa el pésimo estado de la ruta y la falta de señalización en un tramo donde, según él mismo recordó, “ya hubo otros accidentes fatales con motos y colectivos de frente”.