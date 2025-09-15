¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre
ESTREMECEDOR

En shock: lo que confesó Thiago Medina a un testigo tras el accidente en moto

Un testigo reveló la impactante frase que Thiago Medina pronunció en estado de shock después de sufrir el accidente en moto.

Por Redacción

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 08:58
El violento accidente que sufrió Thiago Medina en la Ruta 7, a la altura de La Providencia en Moreno, sigue sumando detalles estremecedores. En medio de la conmoción por el delicado estado de salud del ex Gran Hermano, salió a la luz el testimonio de un vecino que presenció la escena y relató cómo fueron esos minutos que parecieron eternos hasta la llegada de la ambulancia.

Raúl Argarañaz fue uno de los primeros en frenar su vehículo para asistirlo y en diálogo con Infama describió la secuencia: “Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué”. Según su reconstrucción, Thiago Medina quedó tirado casi en el centro de la ruta, junto a su moto, expuesto al peligro de ser embestido por otros autos.

La situación obligó a improvisar medidas de seguridad para evitar un segundo choque. “Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar”, recordó. La oscuridad del lugar complicaba aún más el panorama: “Hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada y justo en el lugar del accidente está quemada la que debería estar iluminando”.

El testigo contó que usaron linternas de celulares para alumbrar y advertir a los conductores que venían. Todo ocurrió en un tramo con curvas y contracurvas donde la visibilidad es mínima. En ese contexto, Thiago permanecía consciente, aunque con fuertes dolores: “Le dolía mucho la espalda y le faltaba el aire”. Desorientado, intentaba desbloquear su celular, pero no recordaba la clave.

Los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba. “En un momento estuvo en shock y dijo: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá?’”, relató Argarañaz. El cuadro se agravó cuando el joven intentó moverse: “Después se quería incorporar él, pero tenía aparentemente lesiones internas y se dio vuelta hacia el costado y ahí fue donde empezó a perder sangre por la boca”.

La frase que más impactó a quienes lo asistieron llegó después: “En un momento nos dijo: ‘No quiero morir’”. Esa súplica resume el dramatismo de la escena que, según el testigo, se prolongó entre 30 y 40 minutos hasta que llegó finalmente el equipo de emergencias. “Vino solamente un médico y una enfermera. Ayudé a subirlo a la ambulancia”, contó.

Sobre el conductor del auto, el testigo explicó que “se quedó ahí, pero estaba en shock. No colaboró”. En tanto, vecinos de la zona se organizaron para custodiar la moto y contener la situación hasta que la policía tomó intervención.

La declaración de Argarañaz no solo expone lo que ocurrió con Thiago Medina en esos instantes críticos, sino que también volvió a poner sobre la mesa el pésimo estado de la ruta y la falta de señalización en un tramo donde, según él mismo recordó, “ya hubo otros accidentes fatales con motos y colectivos de frente”.

