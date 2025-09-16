Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, confirmó su regreso al Teatro Colón para protagonizar “Onegin”, una de sus obras preferidas, en octubre próximo. La noticia se dio a conocer mientras la cuenta oficial del Ballet del Teatro Colón en Instagram alcanzaba los 143 mil seguidores, un crecimiento notable en las últimas dos semanas.

Las funciones de “Onegin” comenzarán el viernes 3 de octubre y se extenderán durante diez presentaciones, con distintos repartos a lo largo de la temporada. En la noche de estreno, los roles principales estarán a cargo de Ciro Mansilla, solista argentino del Ballet Stuttgart, y Natalia Pelayo, del Ballet Estable. Aún resta confirmar las fechas para el resto de los elencos.

Tras el gran impacto que generó su actuación en Don Quijote en agosto, Núñez regresará el 10 y 12 de octubre para interpretar a Tatiana, acompañada por Jakob Feyferlik, primer bailarín del Munich Ballet. Las entradas estarán a la venta desde el martes 16 de septiembre al mediodía, con precios que van desde $8300 para el paraíso de pie hasta $98 mil para las plateas.

Julio Bocca y su jugada viral en Instagram

Julio Bocca, al anunciar la noticia en Instagram, reconoció que el Ballet del Teatro Colón aún tiene un camino por recorrer para alcanzar una mayor popularidad: “No llegamos al millón de seguidores. Pensé que al Ballet del Teatro Colón la gente lo seguía más, como a la Selección Argentina, pero tenemos que hacer un muy intenso trabajo para que eso pase”.

En su cuenta personal, Marianela Núñez expresó su emoción por esta oportunidad: “Gracias Julio Bocca, @balletteatrocolon @teatrocolon por darme la oportunidad de volver a casa con esta obra maestra y el personaje que tiene mi corazón desde siempre y para siempre. Esta oportunidad de reencontrarme con Tatiana es un verdadero regalo, que llega en el momento más indicado de mi vida”.

Además, destacó la importancia de su partenaire Jakob Feyferlik y afirmó que “este momento marcará de mil maneras una etapa de mi vida”. Cerró su mensaje con un sentido saludo a su país: “Argentina, ya me explota el corazón de felicidad de saber que vamos por otro encuentro”.

La última vez que Núñez interpretó a Tatiana en Buenos Aires fue en 2016, en su primer ballet completo en el Teatro Colón. Desde entonces, ha desarrollado una madurez artística que fue reconocida internacionalmente, como cuando Convent Garden la ovacionó de pie en una reciente función junto a Roberto Bolle.