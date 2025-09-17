Catherine Fulop sufrió una caída en pleno escenario: el video y cómo está ahora

El show de Erreway en el Movistar Arena tuvo un momento inesperado cuando Catherine Fulop sufrió una fuerte caída en medio de la función. La actriz y conductora se encontraba sobre el escenario interactuando con Camila Bordonaba, cuando un paso en falso la llevó directo al piso ante la mirada atónita de cientos de fans.

El accidente se produjo en una escena donde simulaba buscar a su “hija” en la ficción. En plena actuación, Catherine Fulop se adelantó, tropezó y cayó desde el escenario, llevándose incluso un televisor que estaba en el borde. La escena generó gritos de sorpresa y preocupación entre el público.

Desde arriba, Camila Bordonaba reaccionó incrédula y gritó al ver lo ocurrido. Los espectadores, entre la oscuridad de la sala, quedaron expectantes por el estado de la venezolana. Sin embargo, desde el piso, Catherine Fulop tomó el micrófono y con humor lanzó: “¡Por suerte estoy viva!”, generando un primer alivio en la sala.

La obra continuó en un clima particular. Mientras Camila Bordonaba seguía en personaje, reprochaba a su “madre” de ficción que no la había dejado tomarla de la mano antes del tropiezo. Catherine Fulop, en tanto, intentaba reincorporarse para volver a las tablas y seguir con la puesta en escena.

Finalmente, al retomar el escenario, la actriz se fundió en un abrazo con su compañera y se mostró sonriente, aunque sin dejar de reconocer lo accidentado del momento. El público acompañó con aplausos y risas, aliviado al ver que la situación no había pasado a mayores.

Horas después, desde su camarín, la venezolana compartió un video en redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Mi gente bella, les juro que estoy bien. Estoy entera, entera, entera. No me pasó nada”, expresó, mientras se reía del episodio.

Incluso su estilista, presente en la grabación, bromeó al decir que “ni la cortina se movió” en referencia al peinado intacto de la actriz. Catherine Fulop reconoció que había hecho “un papelón”, aunque resaltó que la caída fue como “en cámara lenta” y que logró amortiguar el impacto.

Con su clásico humor, cerró el mensaje agradeciendo el cariño y hasta pidió que siguieran viralizando el video de la caída. “Se les quiere, ahí vamos a subir toda la información”, afirmó, dejando en claro que el episodio quedó en anécdota y sin consecuencias graves.

