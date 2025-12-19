Dos nenes de 11 y 8 años resultaron heridos este jueves, alrededor de las 17:15, en un choque ocurrido en la intersección de las calles Cuba y 25 de Mayo, en la ciudad de Centenario. El accidente se produjo cuando el Fiat Spazio en el que viajaban, junto a su madre de 30 años, fue embestido por una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre de 38 años.

El impacto de la camioneta contra el lateral derecho del auto provocó un trompo, dejando al vehículo detenido sobre el asfalto con una rueda explotada y el parabrisas desprendido.

Los menores, quienes sufrieron golpes y contusiones, fueron asistidos en primer lugar por vecinos y luego trasladados al Hospital Natalio Burd, donde los estudios determinaron que las lesiones eran de carácter leve.

Afortunadamente, la madre de los niños y los otros ocupantes del Fiat no resultaron heridos. Por su parte, los ocupantes de la camioneta no sufrieron daños y permanecieron en el lugar mientras intervenían efectivos de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera.

La conductora del Fiat fue infraccionada por no contar con licencia de conducir, y los vehículos fueron entregados en el lugar del siniestro.

Según informó Centenario Digital, el choque reavivó las quejas de los vecinos, quienes mencionaron que la zona es conocida por su tránsito caótico, con vehículos a alta velocidad y la falta de reductores de velocidad en la calle Cuba. Los residentes renovaron su solicitud al Municipio para que se implementen medidas de seguridad vial urgentes en el cruce.