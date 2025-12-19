Catalina, la niña de 9 años que resultó gravemente herida el pasado 19 de noviembre tras ser atropellada por un patrullero en Plottier, registró en las últimas horas un avance significativo en su estado de salud. La pequeña, que fue impactada mientras circulaba en bicicleta junto a una amiga, sigue internada en estado delicado, pero los recientes progresos han generado un rayo de esperanza en su entorno familiar.

La madre de Catalina compartió la noticia a través de sus redes sociales, con un mensaje lleno de emoción y optimismo: “A Catita la empezaron a sentar. Comienzan nuevos desafíos. Nada es imposible”, expresó, reflejando el alivio y la esperanza que embargan a la familia en este difícil momento. La publicación rápidamente se viralizó, recibiendo una avalancha de apoyo y solidaridad de la comunidad, que sigue de cerca la evolución de la niña.

A pesar de que Catalina continúa internada y un estado crítico sigue siendo delicado, este nuevo paso es considerado un avance positivo por parte de los médicos y familiares. La recuperación es lenta y compleja, pero cada mejora, por pequeña que sea, representa un aliciente para la familia, que agradece el acompañamiento recibido.

El caso de Catalina conmovió profundamente a Plottier y a toda la provincia de Neuquén, donde vecinos y ciudadanos envían constantes mensajes de apoyo a la familia, manteniendo viva la esperanza por la pronta recuperación de la niña.

Amigos, familiares y personas cercanas a la familia de Catalina, decidieron iniciar una colecta solidaria para colaborar con los gastos médicos y de sustento diario. Para aquellos que deseen colaborar, habilitaron la siguiente cuenta bancaria:

CBU: 01700893400000042649087

Alias: PUERTO.PELON.MIEL