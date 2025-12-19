En medio de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), un gesto inesperado se robó toda la atención y terminó confirmando un romance que hasta ahora se manejaba con bajo perfil. Durante una de las emisiones, Wanda Nara notó algo distinto en la mano de Ian Lucas, uno de los participantes más queridos del certamen, y no dudó en exponerlo frente a todos.

Todo ocurrió cuando Ian Lucas se acercó a saludar a la conductora y extendió su mano derecha con el puño cerrado. Atenta a los detalles, Wanda Nara reparó rápidamente en un anillo que despertó su curiosidad y lanzó la pregunta sin filtros: “¿Anillo de compromiso?”. La consulta generó sorpresa, risas y miradas cómplices entre los presentes en el estudio.

Lejos de esquivar el tema, Ian Lucas respondió de manera directa y afirmó que se trataba efectivamente de un anillo de compromiso. La reacción de Wanda Nara fue inmediata y, fiel a su estilo, sumó humor al momento al recordar las charlas que el joven suele tener con Maxi López, también participante del reality.

“¿Tan chiquito y comprometido? ¿No era que Maxi te daba consejos?”, lanzó la conductora, desatando carcajadas. Acto seguido, Wanda Nara se dirigió directamente a Maxi López para involucrarlo en la escena y remarcar que el compromiso ya era un hecho que se le había “escapado”.

Sorprendido, Maxi López reaccionó con una expresión de asombro y aportó una frase que no pasó desapercibida: “A mí me ofrecieron un anillo también y me llevaron directamente”. La referencia a su pasado sentimental generó un ida y vuelta picante que Wanda Nara cortó con ironía y complicidad.

Sin soltar el eje de la conversación, la conductora volvió a Ian Lucas y fue al punto clave: “¿Te lo regaló alguien muy especial?”. La pregunta terminó de encaminar la confirmación que muchos esperaban desde hace tiempo dentro y fuera del programa.

Con una sonrisa y sin rodeos, Ian Lucas respondió afirmativamente y dejó en claro que el anillo tiene un fuerte valor sentimental. De esta manera, quedó implícito que Evangelina Anderson fue quien le regaló la joya, sellando públicamente el romance que ambos venían manteniendo lejos de las cámaras.

El gesto, simple pero contundente, bastó para confirmar que la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson atraviesa un gran momento. En MasterChef Celebrity, donde las emociones suelen aflorar, el amor también encontró su espacio y se convirtió en protagonista inesperado.