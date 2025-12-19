Milo J atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera y lo dejó claro con un show que quedará en la memoria de sus seguidores. El joven artista viene de agotar fechas y consolidarse como una de las voces más fuertes de la nueva escena musical, logrando una conexión única con su público y generando una repercusión constante en redes sociales.

En medio de su presentación, Milo J sorprendió a todos con una aparición que nadie tenía en los planes. La invitada fue nada menos que Tini Stoessel, quien irrumpió en el escenario para compartir una canción inédita junto al músico nacido en Morón. La sorpresa fue total y la reacción del público no se hizo esperar.

La canción que interpretaron se llama “LO QUE ME CAUSA” y todavía no fue lanzada oficialmente en plataformas digitales. A pesar de eso, el adelanto en vivo fue suficiente para desatar la euforia de los fans, que celebraron este primer cruce musical entre Milo J y Tini Stoessel, una colaboración inédita hasta el momento.

La química entre Milo J y Tini Stoessel fue evidente desde el primer segundo. Ambos se mostraron relajados y cómplices arriba del escenario, logrando que la energía del show creciera aún más y que el público acompañara cada verso con entusiasmo y emoción.

Luego del recital, Tini Stoessel utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad por este encuentro artístico. “Qué lindo compartir música y escenario con vos, amo mucho esta canción y falta muy poco para que la puedan escuchar”, escribió la cantante, generando aún más expectativa por el estreno oficial.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios y reacciones de otros artistas. Uno de los que se manifestó fue Duki, quien celebró la colaboración con un mensaje breve pero contundente, dejando en claro el apoyo dentro de la escena urbana argentina.

Mientras tanto, los videos del momento protagonizado por Milo J y Tini Stoessel se viralizaron rápidamente en todas las plataformas. La interpretación en vivo de “LO QUE ME CAUSA” elevó las expectativas y confirmó que este junte promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.