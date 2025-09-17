La predicción de Pitty la Numeróloga sobre Nico Vázquez: así será su próximo amor

Después de atravesar una separación mediática que lo expuso más de lo que hubiera querido, Nico Vázquez intenta reconstruir su vida lejos del ruido. En redes se lo nota más presente, compartiendo momentos con su familia. Sin embargo, según Pitty la Numeróloga, lo más fuerte todavía no pasó, ya que el destino le tendría preparada una nueva historia de amor en un futuro cercano.

En una reciente participación en Mujeres Argentinas, Pitty La Numeróloga se metió de lleno en el presente y futuro de Nico Vázquez. “Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismos números de Messi y ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado. Ahora está transitando un año 9, que es la finalización de ciclos. Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo”, explicó.

Ese análisis numérico le permitió trazar un panorama alentador de lo que viene en el ámbito amoroso. Según sus palabras, lo que hoy parece una pausa será en realidad la antesala de un nuevo comienzo: “En el 2026, llegan muchos cambios para él. Es un año en el que se va a estar abriendo a muchas cosas nuevas y también va a estar conociendo a alguien”.

Asimismo, enfarizó en quién puede ser su próximo gran amor, ya qie incluso podría ser parte de su día a día actualmente:“Capaz en este momento, tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene, Nico se reencuentra con el amor”.

La especialista no se detuvo ahí y fue todavía más lejos con sus predicciones. Para ella, los próximos años marcarán un giro radical en la vida personal del actor. “El 2027 va a ser un año donde apuesta al amor, creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana pero en dos años, hablamos”, vaticinó.

Con estas palabras, Pitty la Numeróloga encendió la expectativa en torno al futuro de Nico Vázquez. Mientras él elige mantener la discreción y enfocar su energía en lo laboral y afectivo, los números hablan por sí solos: un nuevo amor estaría más cerca de lo que muchos imaginan.