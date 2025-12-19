El gobernador Alberto Weretilneck confirmó en Bariloche que recién en enero abrirá el diálogo con los sindicatos estatales para fijar la pauta salarial del inicio de 2026, ratificando que en diciembre no habrá incremento en los haberes. La decisión generó críticas desde la conducción gremial docente, que advirtió que la discusión salarial no puede seguir postergándose. El mandatario participó del acto de inauguración de la obra de pavimentación de la calle 25 de Mayo.

“Aprovecharemos enero para dialogar con todos los gremios y ya intentar fijar las pautas del próximo año”, prometió el mandatario, aunque luego se corrigió al señalar que no se podrá definir un esquema a largo plazo. El gobernador insistió en que la política salarial debe estar vinculada a los recursos disponibles. “La política salarial tiene que estar relacionada, atada y coordinada con los ingresos que tiene la Provincia, más allá de la inflación”, remarcó.

Recordó que en noviembre Río Negro dejó de percibir 10.000 millones de pesos de impuestos nacionales y provinciales, y que en los primeros 18 días de diciembre la caída de ingresos ya alcanza los 7.000 millones. “El nivel de ingresos no está acompañando ni siquiera la inflación”, reconoció.

Weretilneck dijo no tener cerrada la propuesta que llevará a los sindicatos, que esperaban una mejora o la repetición de las sumas fijas otorgadas en octubre y noviembre, de entre 50.000 y 100.000 pesos.

La respuesta gremial

UnTER, con su nueva conducción, había pedido formalmente la reapertura de paritarias. Tras la marcha contra la reforma laboral realizada este jueves, la secretaria general, Laura Ortiz, cuestionó la decisión de Weretilneck: “El gobernador manifestó que está abierto al diálogo, pero nos convocará recién el año que viene. La semana próxima haremos en Viedma la presentación en Trabajo para que nos convoque. El gobernador no tiene la intención de sentarse para dialogar con nosotros, y es por eso que estaremos en las calles”, afirmó.

La postergación de las paritarias para enero anticipa un inicio de año con fuerte tensión entre el Ejecutivo y los gremios estatales. Mientras Weretilneck insiste en que la pauta salarial debe estar atada a los ingresos provinciales, los sindicatos reclaman respuestas inmediatas frente al congelamiento de haberes y la pérdida de poder adquisitivo.