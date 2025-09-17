Ricardo Darín y Andrea Pietra participaron en una entrevista para el programa La Revuelta de RTVE, donde compartieron detalles sobre su regreso a los escenarios en Madrid con la obra Escenas de una vida conyugal. Durante la charla, el actor argentino aprovechó para rememorar un episodio poco conocido y muy especial: el momento en que conoció a Florencia Bas, su esposa y madre de sus hijos Ricardo Mario y Clara.

Reconocido y admirado en España, Darín suele aprovechar sus visitas a Madrid para brindar entrevistas en los programas más populares. En esta ocasión, al hablar de su proyecto teatral, recordó con emoción aquel instante que marcó el inicio de su relación con Bas. “Recuerdo el primer momento que la vi. El día, la hora y el lugar en que por primera vez vi a Florencia”, confesó el actor.

La forma humorística de cómo se conocieron

El relato detalló cómo la vio pasar frente a la vidriera de una pizzería en la calle Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. “La vi pasar, casi como un tema musical. Yo estaba en una pizzería con amigos. Y la vi venir, pasar por la vidriera y justo había una interrupción, una columna ancha. Me causó gracia porque ella era muy joven. Yo también, pero ella más que yo. Me quedé mirándola hasta que de golpe desapareció. Me causó gracia que hicimos contacto visual. Cuando ella continuó, ahí me di cuenta de que algo había”.

El conductor del programa quiso saber si Florencia había regresado para verlo, a lo que Darín respondió con firmeza: “No, si lo hubiera hecho, le habría pedido casamiento”. Explicó que ella siguió su camino con naturalidad, lo que lo impulsó a levantarse de inmediato y salir a la calle para acompañarla. “Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Con un toque de humor, contó que salió con una porción de mozzarella en la boca, pero eso no le importó porque no quería perderla de vista entre la multitud. “Me paré al lado de ella sin saber qué decirle y por supuesto, no le dije nada. Hasta que el semáforo se puso en verde, entonces cruzamos juntos Corrientes y al llegar al otro lado, hice uso de la creatividad que me caracteriza y le dije ‘¿bailamos?’”.

Cuando el periodista le preguntó cómo reaccionó Florencia, Darín aseguró que “le causó gracia, fue un buen ‘approach’ (acercamiento)”.

Darín recordó su primer encuentro con Florencia Bas.

La historia ocurrió en una noche de 1987, hace 38 años. Por entonces, Darín era un galán que atravesaba el final de su relación con Susana Giménez, mientras Bas tenía 18 años y comenzaba sus estudios de traductorado en inglés. “¡Cómo no me voy a acordar! Era una cosa radiante que iba caminando por la calle. No me pude resistir. Yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. No solo que no me equivoqué, sino que tuve y sigo teniendo mucha, mucha suerte. Ella, por suerte, no me aceptó enseguida y eso me gustó más todavía. ¡Me confesó que yo mucho no le gustaba! No era fan ni nada por el estilo”, relató Darín en una entrevista anterior.

En 1988 contrajeron matrimonio y al año siguiente nació su primer hijo, Ricardo Mario, conocido como el Chino. Cinco años más tarde llegó Clara. A pesar de una separación de dos años a partir de 1999, supieron superar las dificultades y mantienen su vínculo hasta la actualidad, formando un sólido equipo familiar.