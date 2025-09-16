Franco Mastantuono no para de ser noticia desde que llegó al Real Madrid, y en el día de su estreno en Champions League se convirtió en el futbolista más joven del Merengue en debutar por la competición. El juvenil de la Selección Argentina es titular en el estreno del conjunto español frente al Olympique Marsella y de esta manera logró una nueva marca.

El oriundo de Azul, que ya tenía en su haber el récord de convertirse en el debutante más joven de la Selección Argentina y venía de utilizar la camiseta número 10 en el último encuentro de la albiceleste tras la salida de Lionel Messi, sigue sumando hitos en una carrera meteórica. No solo es el más precoz en la historia blanca dentro de la Champions: también es el segundo argentino más joven en disputar un partido desde el inicio en esta competición. ¿El primero? Nada menos que Leo.

Mastantuono llegó al Real Madrid luego de brillar en River Plate con apenas 16 años. Su talento, técnica y personalidad convencieron al club español de desembolsar más de 70 millones de dólares por su pase. El 15 veces campeón de Europa no esperó demasiado: apenas unas semanas después de asentarse en LaLiga, el argentino ya pisa fuerte en la competencia que más identifica al club.

El mediocampista fue respaldado por Lionel Scaloni, quien lo hizo debutar en la Selección y lo proyecta como uno de los nombres claves del recambio generacional. Real Madrid, por su parte, lo ve como un diamante en bruto que debe brillar ahora mismo, sin tiempo de adaptación en un equipo que no conoce la palabra paciencia.