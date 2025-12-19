¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Insólita detención

Cayó preso por cruzar el semáforo en rojo y sin casco: lo buscaba la Policía y se regaló en el oeste neuquino

El hombre detenido tenía un pedido de captura por un robo simple, emitido por la Fiscalía de Robos y Hurtos. La policía lo arrestó tras un control rutinario por infracciones de tránsito.

Por Redacción

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 13:22
Un hombre fue detenido en el oeste neuquino después de ser interceptado por la policía mientras cruzaba un semáforo en rojo y circulaba sin casco. Al ser identificado, se descubrió que el individuo tenía un pedido de captura vigente por un robo simple, emitido por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 de este jueves sobre la avenida Rufino Ortega, en la jurisdicción de la Comisaría 21. Durante un control de rutina, los efectivos policiales observaron a dos hombres en una motocicleta que cometieron varias infracciones, entre ellas, cruzar un semáforo en rojo y no utilizar el casco de seguridad, lo que motivó la intervención policial.

Al proceder con la identificación de los ocupantes de la moto, los agentes constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura relacionado con una causa de robo simple. Frente a esta situación, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia según lo dictado por las autoridades judiciales, mientras que el conductor que no presentaba impedimentos legales fue dejado en libertad.

Este operativo permitió no solo intervenir en infracciones de tránsito, sino también poner bajo arresto a una persona con requerimiento judicial activo, contribuyendo a la seguridad y el orden en Neuquén.

