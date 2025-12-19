Un hombre fue detenido en el oeste neuquino después de ser interceptado por la policía mientras cruzaba un semáforo en rojo y circulaba sin casco. Al ser identificado, se descubrió que el individuo tenía un pedido de captura vigente por un robo simple, emitido por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 de este jueves sobre la avenida Rufino Ortega, en la jurisdicción de la Comisaría 21. Durante un control de rutina, los efectivos policiales observaron a dos hombres en una motocicleta que cometieron varias infracciones, entre ellas, cruzar un semáforo en rojo y no utilizar el casco de seguridad, lo que motivó la intervención policial.

Al proceder con la identificación de los ocupantes de la moto, los agentes constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura relacionado con una causa de robo simple. Frente a esta situación, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia según lo dictado por las autoridades judiciales, mientras que el conductor que no presentaba impedimentos legales fue dejado en libertad.

Este operativo permitió no solo intervenir en infracciones de tránsito, sino también poner bajo arresto a una persona con requerimiento judicial activo, contribuyendo a la seguridad y el orden en Neuquén.