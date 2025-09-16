Lionel Messi y Chechu Bonelli juntos: las fotos que sorprendieron en sus vacaciones

Chechu Bonelli eligió Miami como destino para despejarse en medio de un momento personal clave. Después de la separación de Darío Cvitanich y las versiones que lo relacionan con Ivana Figueiras, la modelo viajó con sus hijas en busca de descanso, sol y aire nuevo. Pero lo que parecía ser un viaje más terminó dándole una sorpresa que rápidamente se volvió noticia.

La conductora compartió en sus redes sociales imágenes que la muestran nada menos que con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El encuentro se produjo en el Florida Blue Training Center, el predio donde entrena el Inter Miami, y dejó fotos que nadie esperaba ver: Chechu Bonelli posando sonriente junto a sus dos hijas y el capitán de la Selección Argentina.

Lejos de dejarlo en un simple recuerdo, Chechu escribió un mensaje cargado de emoción al futbolista y a su esposa, Antonela Roccuzzo, que habría facilitado el encuentro: “Gracias por la magia de tu corazón. Y a vos, Antonela, por ser todo”, expresó, dejando en claro la admiración que siente por la pareja.

Las niñas también fueron protagonistas de ese momento único. Primero posaron junto a su mamá y Lionel Messi, y luego se corrieron para que la modelo tuviera una foto a solas con el ídolo mundial. Una postal que, como ella misma sugirió, quedará marcada para siempre en el recuerdo familiar.

La sorpresa no terminó ahí, ya que Chechu Bonelli también logró cruzarse con Rodrigo De Paul, uno de los jugadores más populares de la Scaloneta, quien aceptó sin problemas tomarse una foto con ella y hasta con Carmela, su hija menor, que se llevó su propio recuerdo junto al Motorcito.

Asimismo, aprovechando sus vacaciones, en el resto de sus publicaciones la periodista reflejó la otra cara del viaje: jornadas de playa, caminatas por la ciudad y un video desde un balcón mostrando la postal urbana de Miami bajo un sol radiante. Para musicalizar esas imágenes, eligió desde La T y la M hasta U2, pasando por Cruzando el Charco, mezclando ritmos que acompañaron su nueva etapa de vida.

Así, entre arena, mar y encuentros inesperados, Chechu Bonelli transformó unas vacaciones en Miami en una experiencia inolvidable, con Lionel Messi y De Paul como protagonistas de un capítulo que pocos imaginaban ver en su álbum personal.