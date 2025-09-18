Nazarena Vélez reveló el escándalo entre Jorge Rial y Maradona: se pelearon por ella

Nazarena Vélez volvió a generar impacto en la televisión al recordar un episodio que parecía enterrado en el tiempo. En su paso por LAM, la actriz y productora sacó a la luz un escándalo del pasado que tuvo como protagonistas a Diego Maradona y Jorge Rial, quienes habrían tenido un fuerte cruce motivado por ella.

Según relató, los rumores de un supuesto vínculo sentimental con el astro del fútbol nunca fueron reales. “Nunca salí con Maradona. Nunca estuvimos cara a cara con Diego, es Photoshop”, aclaró Nazarena Vélez. Sin embargo, lo que sí existió fue un audio que terminó encendiendo la mecha y generando la disputa pública.

Nazarena Vélez explicó que Diego Maradona le dejó un mensaje en el contestador, situación que Jorge Rial llevó a su programa. En aquel registro, según contó Fefe Bongiorno, se escuchaba a Diego decir: “Llamame cuando quieras, te quiero. Te vi hermosa”. Ese gesto, que parecía inofensivo, dio pie a un enfrentamiento mediático entre el Diez y el conductor de Intrusos.

La polémica escaló cuando Jorge Rial expuso el audio en televisión. “Ahí fue cuando le dijo huevo duro, por ese mensaje, porque Jorge lo mostró en su programa”, recordó Nazarena Vélez. Aquella frase quedó instalada en el mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los tantos episodios recordados del archivo televisivo.

El tema volvió a ser noticia porque Lorena Lázaro, exesposa de Gabriel Buono, aportó otra versión en un streaming. Ella sostuvo que Diego Maradona estaba realmente interesado en Silvina Luna y que las flores que recibía en el teatro eran para la rosarina. Según su testimonio, Vélez se atribuía esos gestos que no estaban dirigidos a ella.

Ángel de Brito intervino para aclarar la situación y respaldar parcialmente esa versión. “Sí es cierto que Diego quería salir con Silvina, sí es cierto que le regaló flores. Pero nunca salieron porque a ella no le gustaba”, explicó el conductor. Así, el centro de la historia parecía correrse hacia Silvina y no hacia Nazarena.

De todas formas, Nazarena Vélez insistió en que la única verdad fue el contestador y que nunca existió una relación con Diego Maradona. “Terminó diciendo que no salió conmigo. Terminó diciendo que es mentira”, recordó, reafirmando que la publicación de imágenes falsas potenció el malentendido.

Más de dos décadas después, la anécdota demuestra cómo un simple mensaje pudo convertirse en un detonante de repercusiones mediáticas. Entre desmentidas, versiones cruzadas y recuerdos, la historia revive la intensidad de los escándalos de la farándula de aquellos años.