El impactante cambio físico de Jimena Barón tras ser mamá: “Es una locura”

A tres meses de haber dado a luz a Arturo, Jimena Barón volvió a sorprender con un posteo que generó repercusión inmediata en redes sociales. La cantante eligió compartir con sus seguidores una serie de imágenes en las que muestra cómo luce hoy su cuerpo, comparándolo con un registro previo al parto.

En las historias de Instagram, Jimena Barón subió una selfie tomada en un centro de estética, posando con ropa interior y una expresión que dejaba ver satisfacción por el presente que atraviesa. Junto a esa imagen, la artista agregó un video grabado en el mismo lugar, pero antes de la llegada de su bebé, lo que permitió a sus seguidores notar el contraste.

La actriz, que desde hace años mantiene un vínculo cercano con su comunidad digital mostrando rutinas, momentos familiares y también reflexiones personales, eligió resumir su asombro en una frase contundente: “El cuerpo es una locura, che”. Un comentario que rápidamente se volvió viral y que refleja la mirada honesta que suele compartir sobre su vida cotidiana.

Arturo es el segundo hijo de Jimena, fruto de su relación con Matías Palleiro. Ambos han compartido públicamente parte de su vida de pareja y celebraron la llegada del bebé con mensajes cargados de emoción. La recuperación física de la cantante, ahora expuesta a través de estas imágenes, abrió el debate sobre el posparto y los cambios que experimenta el cuerpo en tan poco tiempo.

En publicaciones recientes, la intérprete de La Cobra ya había dejado ver cómo transitaba esta etapa de maternidad, con mensajes que combinaban ternura, cansancio y humor. Esta vez, la foto en ropa interior funcionó como una muestra de transparencia que reforzó la identificación de muchas mujeres con su proceso.

“Me asombra lo rápido que pasa todo”, reconoció días atrás en otro posteo donde compartió postales junto a Morrison y Arturo, sus dos hijos. Ese mismo tono, entre la gratitud y el desconcierto, es el que volvió a aparecer en las imágenes que generaron una ola de comentarios de apoyo y felicitaciones en redes.

De esta manera, Jimena Barón optó por volver a mostrar su cuerpo para revelar los cambios que atravesó en este periodo. Esto fue lo que llevó a todos a sorprenderse y despertar los elogios por lo pronto que volvió a su figura intachable.