La cuenta regresiva ya empezó y Flor Vigna lo vive con energía, foco y entusiasmo. A pocos días de subirse al ring para enfrentar a Mica Viciconte, la bailarina y actriz mostró en sus redes sociales cómo es la intensa rutina de entrenamiento con la que se prepara para uno de los desafíos físicos más exigentes de su carrera mediática.

El combate se realizará este sábado por la tarde en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, y formará parte de Párense de Manos III, el evento que mezcla boxeo, espectáculo y figuras populares. La pelea será televisada por Telefe y promete convocar a miles de personas, tanto en el estadio como frente a la pantalla.

En la previa, Flor Vigna compartió un video que dejó en claro que no se trata de una simple exhibición. En las imágenes se la ve entrenando con una rutina completa que combina resistencia, fuerza y técnica. Sparring, bicicleta fija, sentadillas con peso y ejercicios de impacto forman parte del trabajo diario que encara junto a su equipo, en sesiones que exigen tanto el cuerpo como la cabeza.

En uno de los tramos más llamativos del video, se la observa colgada de una viga mientras su entrenadora le golpea el abdomen con una pelota, una práctica pensada para reforzar la zona media y acostumbrarse al impacto. Lejos de dramatizar el esfuerzo, Flor Vigna eligió mostrar el costado más liviano y disciplinado de la preparación.

Junto a las imágenes, la artista explicó qué significa este desafío para ella y recordó su experiencia previa en el ring. “Es mi segunda pelea de boxeo. Qué loca la vida como me trajo acá… Mi primera pelea fue contra la campeona de Colombia y pude ganarla por knockout técnico. Para esta, redoblé la disciplina. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte. Vamos por más. Ojalá pueda consagrarme bicampeona esta vez en el estadio Huracán frente a 60 mil personas”.

El enfrentamiento con Mica Viciconte no es uno más. Ambas se conocen desde hace años y su rivalidad se remonta a la época de Combate, el reality que las tuvo como protagonistas y que marcó a toda una generación. Ahora, ese cruce histórico se traslada al boxeo, con reglas claras y un ring como escenario.

Más allá de la expectativa deportiva, Flor Vigna también atraviesa el momento con conciencia y cuidado personal. Días atrás contó que un estudio médico la obligó a frenar y reflexionar. “Me fui a hacer una ergometría que pensé que duraba 30 minutos, pero no salió como esperaba. La cardióloga, con muy buena onda, me dijo: ‘Tenés muy buena resistencia, pero hay cosas en tu corazón que tenemos que ver urgente’”.

A partir de esa experiencia, compartió un mensaje más profundo: “No soy de hacerme estudios. Y hoy aprendí que es importante. Suelo estar apurada, a mil por la vida, pensando en el laburo y en llegar a todo. Pero no me di cuenta de que si no me cuido, no llego a nada. Esta vez la vida me dio un sustito y después me abrazó”.

Con ese aprendizaje incorporado y la tranquilidad de que todo está bajo control, Flor Vigna encara la pelea con entusiasmo. “Aprendí que amarse también es chequearse, escucharse, cuidarse. Que la salud propia y la de los que amamos no se posterga”, reflexionó, dejando en claro que llega al ring enfocada, preparada y con ganas de disfrutar el desafío.

La cita ya está marcada: este sábado, en Huracán y por Telefe, Flor Vigna y Mica Viciconte volverán a verse las caras, esta vez con guantes puestos y ante la mirada de miles de espectadores. Una pelea que mezcla pasado, presente y espectáculo, y que promete dar que hablar.