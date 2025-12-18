¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
INVESTIGACIÓN

Desmantelan una organización narco que usaba un geriátrico para acopiar droga

La banda operaba en Marcos Juárez y Leones. Secuestraron drogas, dinero, armas y vehículos tras múltiples allanamientos.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 16:48
Una organización dedicada al narcomenudeo fue desarticulada en la provincia de Córdoba tras una serie de allanamientos que permitieron detener a cinco personas, entre ellas tres hermanos, acusados de integrar una banda que utilizaba un geriátrico como lugar de acopio de drogas.

Según información del Ministerio Público Fiscal, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia ordenó operativos simultáneos en distintos puntos del barrio Sur de Marcos Juárez, en la localidad de Leones y en la zona de La Fortuna, donde se concretaron los arrestos de dos hombres y tres mujeres.

Durante los procedimientos, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron 693 mil pesos en efectivo, 135 dosis de marihuana, 23 dosis de cocaína, dos vehículos, una escopeta calibre 16 y otros elementos considerados clave para la causa.

La investigación permitió establecer que los integrantes de la banda almacenaban los estupefacientes dentro de un geriátrico, mientras que el principal imputado realizaba la venta directa de la droga desde su vivienda particular.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado principal cuenta con antecedentes por narcotráfico desde 2018, fue liberado y volvió a reincidir en actividades vinculadas al comercio ilegal de estupefacientes.

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad clausuraron tres búnkers de venta de droga y trasladaron a los detenidos junto con todo el material secuestrado a sede judicial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez, que continuará con las actuaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

