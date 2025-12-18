Durante la noche del miércoles, personal policial de la Comisaría Séptima de Plottier intervino ante un presunto hecho de hurto ocurrido en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de las calles Santa Cruz y Riavitz.

El procedimiento se inició minutos antes de las medianoche, tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales, donde un transeúnte informó que los presuntos autores se habrían retirado del lugar en un vehículo de color blanco.

Minutos después, se alertó sobre la circulación de un rodado de similares características por Ruta Nacional 22, con dirección este y sin luces encendidas.

Al intentar identificar el vehículo en la intersección de Ruta 22 y Río Colorado, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, realizando una maniobra evasiva y retomando la marcha en sentido contrario. Finalmente, con la colaboración de otros móviles, se logró interceptar y detener el rodado.

Al verificar el interior del vehículo desde el exterior, se observaron cajas de cerámicos que serían compatibles con los elementos denunciados como sustraídos del lugar del hecho.

Ante esta situación, se dispuso la demora de los ocupantes y el secuestro del vehículo, quedando a la espera de una grúa para su traslado y de la correspondiente requisa vehicular.