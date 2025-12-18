¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Huían tras el robo

Los atraparon en la Ruta 22 con los cerámicos robados de una obra en construcción

El conductor intentó ignorar las señas policiales y huir en contramano, aunque logró ser frenado y todos los ocupantes quedaron demorados.

Por Redacción

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 17:03
PUBLICIDAD

Durante la noche del miércoles, personal policial de la Comisaría Séptima de Plottier intervino ante un presunto hecho de hurto ocurrido en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de las calles Santa Cruz y Riavitz.

El procedimiento se inició minutos antes de las medianoche, tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales, donde un transeúnte informó que los presuntos autores se habrían retirado del lugar en un vehículo de color blanco.

Minutos después, se alertó sobre la circulación de un rodado de similares características por Ruta Nacional 22, con dirección este y sin luces encendidas.

Al intentar identificar el vehículo en la intersección de Ruta 22 y Río Colorado, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, realizando una maniobra evasiva y retomando la marcha en sentido contrario. Finalmente, con la colaboración de otros móviles, se logró interceptar y detener el rodado.

Al verificar el interior del vehículo desde el exterior, se observaron cajas de cerámicos que serían compatibles con los elementos denunciados como sustraídos del lugar del hecho.

Ante esta situación, se dispuso la demora de los ocupantes y el secuestro del vehículo, quedando a la espera de una grúa para su traslado y de la correspondiente requisa vehicular.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD