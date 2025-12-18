River empezó a darle forma al 2026 y Marcelo Gallardo ya tiene su primer refuerzo. Fausto Vera deja Atlético Mineiro y se convertirá en nuevo jugador del Millonario, en una operación que marca el inicio del recambio que pretende el cuerpo técnico para volver a ser protagonista en el plano internacional.

El mediocampista ya se encuentra en Buenos Aires y entre hoy y mañana se realizará la revisión médica de rigor, mientras los clubes terminan de cerrar los detalles administrativos. La operación se concretó a préstamo por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 4 millones.

Formado en Argentinos Juniors, Vera fue uno de los proyectos más sólidos del fútbol argentino en su irrupción y rápidamente dio el salto al exterior. En 2022 fue transferido al Corinthians por siete millones de dólares y, dos temporadas más tarde, pasó a Atlético Mineiro por una cifra cercana a los 4,5 millones.

Su salida del fútbol brasileño se aceleró tras quedar relegado en la consideración de Jorge Sampaoli, quien le comunicó que no sería una pieza central en el armado del equipo para el próximo año. En ese contexto, River avanzó con decisión y lo apuntó como una alternativa para reforzar una zona clave, en un plantel que ya no cuenta con Enzo Pérez.

Durante 2025, Vera sumó 32 partidos y 1.728 minutos en Mineiro, aunque con una presencia irregular y menos continuidad en el tramo final de la temporada, donde perdió la titularidad y comenzó a ingresar desde el banco.

La llegada del volante representa una apuesta de River por un jugador con rodaje internacional, edad y margen de crecimiento, en línea con la idea de Gallardo de renovar energías sin perder competitividad. El mercado recién empieza, pero en Núñez ya dieron el primer paso.