Las fiestas siempre tienen algo de magia, pero hay momentos que quedan grabados para siempre. Eso fue exactamente lo que vivieron Thiago Medina y Daniela Celis al acompañar a sus hijas en una experiencia tan simple como inolvidable: el primer encuentro de las gemelas con Papá Noel. Un instante cargado de emoción que rápidamente se volvió viral y conmovió a todos.

Para Thiago Medina, este cierre de año tiene un significado especial. Después de atravesar meses muy duros, marcados por una separación, un grave accidente y un largo proceso de recuperación, el ex Gran Hermano decidió enfocarse en lo esencial. Hoy, su prioridad absoluta pasa por Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Daniela Celis, con quienes comparte cada pequeño logro y cada momento de felicidad.

En ese contexto, la llegada de Papá Noel al barrio se transformó en un acontecimiento único. Thiago Medina registró el instante exacto en el que sus hijas, todavía pequeñas, vivieron por primera vez esa escena tan típica de la Navidad. En el video se las ve con sorpresa, ilusión y una mezcla de timidez y curiosidad que enterneció a todos.

A través de sus redes sociales, el ex participante de Gran Hermano compartió las imágenes del momento en que las gemelas le entregaron sus cartitas a Papá Noel, acompañadas por sus duendes. Junto al video, expresó: “Hoy papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aime es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”.

La reacción de las pequeñas fue inmediata. Abrazos espontáneos, miradas de asombro y sonrisas sinceras marcaron una escena que desbordó ternura. Para Thiago Medina, ese instante fue mucho más que un simple ritual navideño: fue la confirmación de que, pese a todo lo vivido, el presente tiene motivos para celebrar.

Emocionado por lo que acababan de experimentar, el joven padre sumó otro mensaje que reflejó su estado de ánimo y su deseo para el futuro de sus hijas. “Hijas nunca pierdan ese espíritu navideño las mamamos mucho”, escribió, dejando en claro cuánto significa para él poder compartir estos recuerdos con Aimé y Laia.

El recorrido de Thiago Medina desde su paso por Gran Hermano hasta hoy estuvo lleno de cambios profundos. Al ingresar al reality, él mismo reconocía no tener un rumbo claro y cargar con preocupaciones familiares muy grandes. Con el tiempo, el programa le abrió puertas laborales y oportunidades que le permitieron mejorar su realidad y la de los suyos.

En ese camino también apareció Daniela Celis. Aunque la relación de pareja atraviesa una pausa desde antes del accidente, ambos mantienen un vínculo sólido como padres y comparten la crianza de sus hijas. La llegada de Papá Noel, con las gemelas como protagonistas, volvió a dejar en evidencia que, más allá de las dificultades, la familia sigue siendo el eje que los une y el motor que los impulsa a seguir adelante.