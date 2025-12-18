La Brigada Rural de Bariloche interceptó en menos de 24 horas dos vehículos sobre la Ruta Nacional 23, cargados con animales y carne sin documentación. En el primero se hallaron seis corderos vivos, y en el segundo cuatro faenados en bolsas negras, con un peso de 40 kilos. Ambos procedimientos derivaron en actas de infracción y decomisos, dejando al descubierto el tráfico clandestino de carne en plena previa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La escena se repite y se intensifica cuando se acercan las fiestas: la carne de cordero se convierte en un bien preciado, y los controles policiales destapan lo que muchos prefieren ocultar. En la madrugada del viernes, una Ford Eco Sport fue detenida en la zona conocida como La Fragua. El conductor negó llevar carne o armas, pero al abrir la parte trasera aparecieron seis corderos orejanos de apenas tres meses. Sin papeles, sin certificados, sin nada que acreditara su procedencia. La infracción quedó registrada bajo la Ley Pecuaria N°5745 y los animales fueron secuestrados.

Apenas unas horas antes, la noche del jueves, otro operativo había encendido las alarmas. Una Fiat Strada gris, que viajaba desde Comallo hacia Bariloche, fue detenida en el mismo punto. La conductora negó transportar carne, pero al abrir la caja de carga la sorpresa fue inmediata: cuatro corderos faenados, distribuidos en bolsas negras, sin certificado sanitario, sin vehículo habilitado y sin poder acreditar propiedad. Un total de 40 kilos de carne clandestina. La infracción quedó asentada bajo la Ley 2534 y el decomiso fue inmediato.

Los dos procedimientos, ocurridos en la misma ruta y en la misma zona rural, muestran un patrón claro: el movimiento irregular de carne y animales en pie, justo en la previa de las fiestas. La imagen es potente y difícil de olvidar: bolsas negras cargadas de carne clandestina y corderos apretados en la parte trasera de una camioneta. No es solo un procedimiento policial, es el reflejo de una práctica que se multiplica cuando la demanda crece. La cercanía de Navidad y Año Nuevo convierte a los corderos en protagonistas de un mercado paralelo que se mueve entre la necesidad, la tradición y la ilegalidad.