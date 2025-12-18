En el marco de una investigación judicial por una presunta estafa vinculada a la comercialización de maquinaria agrícola, personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén llevó adelante este jueves dos diligencias de allanamiento en el Parque Industrial de la capital neuquina.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de las divisiones Ciberdelito Económico y la División Estafas y Otras Defraudaciones, con la colaboración en calidad de veedores de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

Las medidas, dispuestas por la Justicia rionegrina, se concretaron de manera coordinada entre distintas áreas judiciales y policiales de ambas jurisdicciones. De acuerdo con lo que surge de la investigación, la maniobra se habría concretado durante este año, a partir de una operación comercial que involucró la venta de dos maquinarias agrícolas, una pala cargadora de gran porte y una mini cargadora.

Como resultado de los allanamientos realizados en inmuebles ubicados sobre la Ruta Nacional 22 y la calle Conquistadores del Desierto, el personal policial logró ubicar y secuestrar una pala cargadora, la cual fue restituida al damnificado en el lugar, conforme lo dispuesto por la autoridad judicial.

Desde la fuerza se destacó el trabajo articulado entre las distintas jurisdicciones y áreas especializadas, que permitió avanzar en la recuperación de bienes y continuar fortaleciendo la investigación en curso.